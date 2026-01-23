Primera ministra disuelve parlamento para elecciones anticipadas en Japón

GENERANDO AUDIO...

Sanae Takaichi podría fortalecer su presencia en la Cámara Alta. Foto: AFP.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, disolvió el Parlamento el pasado jueves 22 de enero, abriendo así el camino a unas elecciones legislativas anticipadas del 8 de febrero.

El presidente de la Cámara Baja, Fukushiro Nukaga, leyó una carta este viernes 23 de enero, donde se anunciaba formalmente la disolución. Ocurrió mientras legisladores coreaban el tradicional grito de guerra “banzai”, de acuerdo con la agencia informativa AFP.

Con la disolución, se avanzará formalmente a las elecciones anticipadas del 8 de febrero para crear un nuevo Parlamento Si las y los electores votan por su partido, Sanae Takaichi reforzaría su mayoría parlamentaria.

Actualmente, el Partido Liberal Democrático (PLD) y el Partido de Innovación de Japón (PIP) tienen una “escasa mayoría” en la Cámara Baja, según AFP.

Además, las elecciones servirían para reflejar el respaldo ciudadano a la primera ministra, quien impulsa políticas para proteger los hogares ante el aumento del costo de la vida. También busca aumentar el gasto en defensa, según AFP.

Sanae Takaichi goza de popularidad; su partido, no

Desde el pasado 19 de enero, la primera mujer en gobernar el archipiélago anunció en una rueda de prensa que disolvería el Parlamento para tener elecciones anticipadas el 8 de febrero de este 2026.

“En tanto que primera ministra, he decidido en el día de hoy disolver la cámara baja el 23 de enero”, informó.

Según AFP, la primera ministra tiene una popularidad de entre el 60% y el 70% en la población. En cambio, la popularidad de su partido, el PLD, ha disminuido por escándalos de financiación y su dificultad para frenar la inflación.

Por eso, el apoyo a Sanae Takaichi no necesariamente se traduciría en un respaldo al PLD, indicó a AFP el profesor de política de la Universidad de Tsukuba, Hidehiro Yamamoto.

Sanae Takaichi asumió como primera ministra de Japón en octubre del 2025, después de que el PLD perdió la mayoría en la Cámara Baja y el Senado. Esto podría cambiar en las próximas elecciones.

