Europeos ven a Donald Trump como “enemigo” en 7 países, según encuesta

En Dinamarca y España tiene peor reputación. Foto: AFP.

Una encuesta arrojó que un 51% de la población consultada en siete países de la Unión Europea ve al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un “enemigo”.

La revista francesa El Grand Continent difundió una encuesta realizada por Cluster17 a mil personas que viven en Francia, Bélgica, Alemania, Italia, España, Dinamarca y Polonia, entre el 13 y 19 de enero.

El 51% de las y los encuestados en esos siete países consideraron a Donald Trump como “enemigo de Europa”. En cambio, un 8% lo consideró un “amigo”, según la agencia informativa AFP.

No obstante, en Polonia, sólo el 28% de personas encuestadas consideró como “hostil” la actitud del mandatario estadounidense, resaltó AFP.

Sin embargo, esta respuesta podría deberse a que dicho país -que comparte frontera con Rusia- ve a Washington como un garante de su protección contra posibles amenazas de Moscú, de acuerdo con AFP.

Por ello, un 48% de sus habitantes encuestados consideró que Donald Trump no era amigo ni enemigo. El resto de los países tuvieron una media del 39% en esa apreciación.

Países que ven a Donald Trump como “enemigo”

Dinamarca y España: 58% de encuestados

Bélgica: 56%

Francia: 55%

Alemania: 53%

Italia: 52%

Polonia: 28%

En cambio, el 63% de las personas encuestadas consideró “ilegal” la operación militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por violar la soberanía nacional e internacional. En contraste, sólo un 25% de las personas de los siete países europeos consideró que fue “legítima”.

De igual manera, un 73% de personas de los países encuestados pensó que la Unión Europea debía garantizar su propia defensa en el futuro sin contar con el apoyo de Estados Unidos. Por su parte, un 22% consideró que todavía es viable contar con la ayuda de Washington.

Cabe destacar que esta encuesta se realizó después de que Donald Trump insistió con asumir el control de Groenlandia, la isla ártica que pertenece a Dinamarca, según AFP.

