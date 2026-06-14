Quién era Niño Guerrero, el hombre que convirtió al Tren de Aragua en una red criminal internacional

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Niño Guerrero, el líder del Tren de Aragua. Foto ilustrativa: Getty

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, mejor conocido como “Niño Guerrero”, murió durante un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad de Estados Unidos y Venezuela, según informaron ambos gobiernos. Las autoridades señalaban al venezolano como el máximo líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más conocidas y buscadas de América Latina.

La muerte de Guerrero pone fin a años de búsqueda internacional, ya que permanecía prófugo desde 2023 y el gobierno de Venezuela lo consideraba uno de sus delincuentes más peligrosos. Incluso, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

President Donald Trump said US forces carried out a strike that killed Hector Rusthenford Guerrero Flores, also known as Niño Guerrero, the leader of Venezuelan prison gang Tren de Aragua https://t.co/JrF03xNhXS pic.twitter.com/qjdFTAFcKo — Reuters (@Reuters) June 13, 2026

¿Quién era “Niño Guerrero”?

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Héctor Rusthenford Guerrero Flores nació el 30 de mayo de 1983 en Maracay, capital del estado venezolano de Aragua.

Su historial criminal comenzó a principios de los años 2000. En 2005, las autoridades venezolanas lo detuvieron por su presunta participación en el homicidio de un funcionario policial, uno de los primeros delitos que lo colocaron en el radar de la justicia.

Con el paso de los años acumuló acusaciones por homicidio, tráfico de drogas, secuestro, robo, porte ilegal de armas y asociación para delinquir. Su nombre comenzó a ganar notoriedad dentro del sistema penitenciario venezolano tras ser recluido en la cárcel de Tocorón, considerada durante años uno de los principales centros de operación del crimen organizado en el país.

El hombre que convirtió al Tren de Aragua en una red internacional

Aunque el origen del Tren de Aragua se remonta a mediados de la década de 2000, especialistas en seguridad señalan que fue bajo el liderazgo de Niño Guerrero cuando la organización alcanzó su mayor expansión.

Desde la prisión de Tocorón, Guerrero fortaleció alianzas con otras bandas criminales y amplió las actividades del grupo hacia delitos como extorsión, secuestro, trata de personas, narcotráfico, minería ilegal y sicariato.

Diversos informes de inteligencia señalan que la organización logró extender operaciones a países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, Costa Rica y México, siguiendo en muchos casos las rutas migratorias de venezolanos en la región.

La fuga de Tocorón y la búsqueda internacional

En septiembre de 2023, las autoridades venezolanas realizaron un megaoperativo para recuperar el control de la cárcel de Tocorón, que durante años estuvo bajo influencia del Tren de Aragua. Sin embargo, durante la intervención, Niño Guerrero no fue localizado. Desde entonces se convirtió en uno de los hombres más buscados de América.

Estados Unidos lo acusó posteriormente de dirigir actividades criminales transnacionales y, en 2024, anunció una recompensa millonaria para dar con su paradero.

En diciembre de 2025, fiscales federales estadounidenses también lo señalaron por presuntamente ordenar y facilitar actos relacionados con terrorismo y violencia criminal.

Operativo en Bolívar terminó con su muerte

Según el Gobierno venezolano, la operación que terminó con la muerte de Niño Guerrero se desarrolló en el sureste del estado Bolívar con intercambio de información de inteligencia entre Caracas y Washington. Las autoridades indicaron que durante el despliegue se registraron enfrentamientos armados en los que fue abatido el líder criminal.

La muerte de Guerrero representa uno de los golpes más importantes contra el Tren de Aragua. Hasta el momento, el grupo criminal no se ha proclamado al respecto.

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