Por su doble nacionalidad, piden inhabilitar al candidato colombiano Abelardo de la Espriella

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Foto: AFP/Archivo

El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Guillermo Pérez, demandó la inhabilitación del candidato presidencial Abelardo de la Espriella con el argumento de que su doble nacionalidad colombiana y estadounidense genera un conflicto de intereses que pone en riesgo la soberanía del país.

La denuncia recoge que De la Espriella ha mostrado un reiterado desprecio hacia las comunidades afro, los sectores de bajos recursos y el campesinado. Asimismo, criticó fuertemente el lema de campaña “Firmes por la patria”, cuestionando si los intereses del hoy candidato están realmente con Colombia o con Estados Unidos.

El debate por la nacionalidad estadounidense de De la Espriella comenzó tras un comunicado suscrito por veinte exmagistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otros juristas.

Aunque los firmantes aclaran que la Constitución colombiana permite de forma general la doble nacionalidad, sostienen que la ciudadanía estadounidense adquirida por naturalización es incompatible con el ejercicio de la Presidencia.

En concreto, alertan que jurar lealtad a Estados Unidos, paso necesario para obtener la doble ciudadanía, inhabilita a cualquier persona para gobernar Colombia, ya que los compromisos y renuncias exigidos por el gobierno estadounidense chocan directamente con la soberanía y los deberes que demanda la jefatura de Estado colombiana.

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