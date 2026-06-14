Videos: aficionados de los Knicks provocan caos en Nueva York tras coronarse campeones de la NBA

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Aficionados de los Knicks celebran título de la NBA tras 53 años. Foto: Getty

La noche de este sábado, los Knicks se consagraron como los campeones de la NBA luego de 53 años de sequía. Tras el triunfo sobre los Spurs, los aficionados salieron a las calles de Nueva York, Estados Unidos, a festejar el título. Sin embargo, durante las primeras horas, los disturbios no se hicieron esperar.

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Por ejemplo, un video en redes sociales muestra a un grupo de policías yendo tras varios aficionados de los Knicks, culminando con arrestos.

🚨 JUST NOW: NYPD riot police rush in and make arrests of Knicks rioters



They’re literally SPRINTING DOWN THE STREET and TACKLING these people



BEAUTIFUL 🔥 pic.twitter.com/AmVy6GDszS — Nick Sortor (@nicksortor) June 14, 2026

Donald Trump felicita al equipo neoyorkino

De igual manera, a través de redes sociales, Donald Trump y la Casa Blanca felicitaron al equipo de los Knicks. A su vez, el presidente de los Estados destacó la actuación de Jalen Brunson, quien fue nombrado el MVP de las finales de la NBA.

Congratulations to Jim Dolan and the New York Knicks!!! pic.twitter.com/ImyZeQyxl3 — The White House (@WhiteHouse) June 14, 2026

Esta noche, nació una superestrella. Su nombre es Jalen Brunson, y hay otros, incluyendo a Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, y al gran Patriota, ¡Mitchell Robinson! ¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ!

Aficionados festejan en las calles de Nueva York

A través de redes sociales, han surgido varios videos de las celebraciones de los aficionados de los Knicks, quienes salieron a las calles de Nueva York para festejar. Por ejemplo, en uno de los clips, se observa a un grupo de fans sobre un automóvil en movimiento.

Knicks fans on top of a moving vehicle tonight in New York pic.twitter.com/dhyXjWSRwA — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) June 14, 2026

A su vez, en medio del festejo en el Times Square, otro grupo de aficionados subieron a un autobús escolar, encendieron bengalas y comenzaron a brincar.

WATCH: Knicks fans Set off FLARES while on top of School Bus in Times Square



Video by @noturtlesoup17 | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv pic.twitter.com/rXysXcWXKU — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) June 14, 2026

Asimismo, los festejos por el título de la NBA han provocado confrontaciones entre los aficionados y policías de Nueva York, quienes derribaron a varios aficionados mientras despejaban el área.

WATCH: NYPD take DOWN Knicks fans as they shove crowds to clear the area during the game



Video by @yyeeaahhhboiii2 | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv pic.twitter.com/NgSPoIOLtv — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) June 14, 2026

Los festejos no se quedaron sobre los automóviles y sobre el pavimento pues, como se observa en el siguiente video, otro grupo de aficionados treparon postes, alumbrados y semáforos.

Knicks fans have officially started climbing light poles pic.twitter.com/QSbpE4Bm9X — Marc Luino (@GiraffeNeckMarc) June 14, 2026

Celebraciones de la NBA se cruzan con las del Mundial 2026

Más temprano, en Nueva York, la Selección de Brasil y la Selección de Marruecos se enfrentaron en su primer partido del Mundial 2026. Sin embargo, tras la victoria de los Knicks, aficionados de ambos deportes se encontraron en las calles neoyorkinas.

Tanto aficionados brasileños como fans de los ahora campeones de la NBA se unieron en una noche de festejo y alboroto en Nueva York, como se observa en el siguiente clip:

OS BRASILEIROS ENCONTRARAM OS TORCEDORES DO KNICKS.



REPITO:



OS BRASILEIROS ENCONTRARAM COM OS TORCEDORES DO KNICKS pic.twitter.com/51lsnawNIe — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) June 14, 2026

De esta forma, los aficionados Knickerbocker tomaron y abarrotaron las calles de Nueva York para celebrar el título de la NBA. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenidos, ni personas lesionadas.

New York Knicks Fans have taken over the STREETS #NBAFinals pic.twitter.com/CDx4F3Yur0 — Robert Griffin III (@RGIII) June 14, 2026

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