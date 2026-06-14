Videos: aficionados de los Knicks provocan caos en Nueva York tras coronarse campeones de la NBA
La noche de este sábado, los Knicks se consagraron como los campeones de la NBA luego de 53 años de sequía. Tras el triunfo sobre los Spurs, los aficionados salieron a las calles de Nueva York, Estados Unidos, a festejar el título. Sin embargo, durante las primeras horas, los disturbios no se hicieron esperar.
Por ejemplo, un video en redes sociales muestra a un grupo de policías yendo tras varios aficionados de los Knicks, culminando con arrestos.
Donald Trump felicita al equipo neoyorkino
De igual manera, a través de redes sociales, Donald Trump y la Casa Blanca felicitaron al equipo de los Knicks. A su vez, el presidente de los Estados destacó la actuación de Jalen Brunson, quien fue nombrado el MVP de las finales de la NBA.
Esta noche, nació una superestrella. Su nombre es Jalen Brunson, y hay otros, incluyendo a Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, y al gran Patriota, ¡Mitchell Robinson! ¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE OTRA VEZ!
Aficionados festejan en las calles de Nueva York
A través de redes sociales, han surgido varios videos de las celebraciones de los aficionados de los Knicks, quienes salieron a las calles de Nueva York para festejar. Por ejemplo, en uno de los clips, se observa a un grupo de fans sobre un automóvil en movimiento.
A su vez, en medio del festejo en el Times Square, otro grupo de aficionados subieron a un autobús escolar, encendieron bengalas y comenzaron a brincar.
Asimismo, los festejos por el título de la NBA han provocado confrontaciones entre los aficionados y policías de Nueva York, quienes derribaron a varios aficionados mientras despejaban el área.
Los festejos no se quedaron sobre los automóviles y sobre el pavimento pues, como se observa en el siguiente video, otro grupo de aficionados treparon postes, alumbrados y semáforos.
Celebraciones de la NBA se cruzan con las del Mundial 2026
Más temprano, en Nueva York, la Selección de Brasil y la Selección de Marruecos se enfrentaron en su primer partido del Mundial 2026. Sin embargo, tras la victoria de los Knicks, aficionados de ambos deportes se encontraron en las calles neoyorkinas.
Tanto aficionados brasileños como fans de los ahora campeones de la NBA se unieron en una noche de festejo y alboroto en Nueva York, como se observa en el siguiente clip:
De esta forma, los aficionados Knickerbocker tomaron y abarrotaron las calles de Nueva York para celebrar el título de la NBA. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenidos, ni personas lesionadas.
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