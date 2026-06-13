Trump anuncia muerte de “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP.

El presidente de Donald Trump aseguró que fuerzas militares de Estados Unidos realizaron un ataque en el que murió Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como“Niño Guerrero”, señalado como líder de la organización criminal Tren de Aragua.

A través de una publicación en Truth Social, Trump afirmó que el operativo fue ejecutado por el Comando Sur estadounidense y calificó a la banda venezolana como “una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”.

“Bajo mis órdenes, el Comando Sur de Estados Unidos llevó a cabo un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Según Trump, la operación se realizó en coordinación con autoridades venezolanas, aunque no detalló en qué momento ocurrió el ataque ni el lugar exacto de la ofensiva.

🇺🇸🇻🇪🚨 #ÚLTIMAHORA | Trump anuncia la muerte del líder del Tren de Aragua en un ataque de dron sobre tierra junto a Venezuela



‘Niño Guerrero' era considerado el líder máximo de la banda venezolana Tren de Aragua, calificada como terrorista por Washington. El anunció se da… pic.twitter.com/e89VEsq1BQ — Milenio (@Milenio) June 13, 2026

¿Quién era “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua?

Héctor Guerrero Flores era identificado por autoridades estadounidenses como uno de los principales líderes criminales de América Latina. El gobierno de Estados Unidos acusaba al Tren de Aragua de participar en actividades como tráfico de drogas, trata de personas, extorsión y lavado de dinero.

La banda criminal surgió en cárceles de Venezuela y posteriormente extendió operaciones hacia otros países de América Latina y Estados Unidos, según investigaciones federales.

Trump vincula al Tren de Aragua con Venezuela

Trump también reiteró que el Tren de Aragua mantenía presuntos vínculos con el gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro. Esa acusación ha sido utilizada previamente por su administración para justificar deportaciones de migrantes hacia una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

Hasta el momento, el Ministerio de Información de Venezuela no ha respondido oficialmente a las declaraciones del mandatario estadounidense.

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