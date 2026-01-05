GENERANDO AUDIO...

Tras la detención de Nicolás Maduro durante la madrugada del 3 de enero, una de las principales interrogantes surgidas en la opinión pública es el paradero de su hijo biológico, Nicolás Maduro Guerra, conocido como Nicolasito. Hasta el momento, se desconoce su localización, luego de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

De acuerdo con la información disponible, la familia de Nicolás Maduro se habría escondido tras la operación militar que derivó en la captura del ahora expresidente venezolano. Posteriormente, Nicolasito difundió un comunicado a través de sus cuentas oficiales de Instagram, en el que condenó los ataques realizados por Estados Unidos.

La detención de Nicolás Maduro ocurrió durante la llamada Operación Resolución Absoluta, llevada a cabo por fuerzas estadounidenses. Durante el operativo, se registraron explosiones y sobrevuelos de aeronaves, mientras habitantes de Caracas fueron captados buscando refugio.

Trayectoria política de Nicolás Maduro Guerra

Nicolás Maduro Guerra es economista y político. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos en la estructura del Estado venezolano. Entre los principales puestos que ha desempeñado se encuentran:

Diputado de la Asamblea Nacional por el estado La Guaira

por el estado La Guaira Vicepresidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional

Jefe del Cuerpo Especial de Inspectores de la Presidencia

Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente

Coordinador de la Escuela Nacional de Cine

Además, Nicolasito es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Es uno de los cuatro hijos de Nicolás Maduro y tiene 34 años.

Acusaciones contra Nicolasito en Estados Unidos

Pese a su trayectoria política en Venezuela, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que Nicolás Maduro Guerra cuenta con una acusación formal presentada en el Distrito Sur de Nueva York. Entre los cargos señalados por las autoridades estadounidenses se encuentran:

Conspiración para importar cocaína

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Las autoridades estadounidenses indicaron que estas acusaciones forman parte de un expediente judicial más amplio que incluye a otras figuras del entorno del exmandatario venezolano.

Apoyo a la presidenta interina de Venezuela

Tras la destitución de Nicolás Maduro el 3 de enero, Nicolasito expresó su “apoyo incondicional” a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien cuenta con el reconocimiento de las Fuerzas Armadas.

Durante la instalación de un nuevo periodo del Parlamento, Nicolás Maduro Guerra manifestó públicamente su respaldo a Rodríguez y señaló que continuará colaborando con su gestión. En su mensaje, afirmó que el país se encuentra en buenas manos y expresó su deseo de reencontrarse con su padre en Venezuela.

Proceso judicial contra Nicolás Maduro y su entorno

La fiscal general Pam Bondi confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York. Recordó que desde 2020 existe una acusación formal contra el exmandatario venezolano por diversos cargos, entre ellos conspiración para el narcoterrorismo.

La acusación no sellada presentada por el fiscal federal Jay Clayton incluye a las siguientes personas:

Nicolás Maduro Moros

Diosdado Cabello

Ramón Rodríguez

Cilia Flores

Nicolás Maduro Guerra

Héctor Rodríguez

De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los delitos imputados podrían acarrear penas que van de 20 años de prisión hasta cadena perpetua en Estados Unidos.

