Maduro se declara no culpable ante un tribunal de Nueva York 

Foto: Reuters

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró “no culpable” en su primera audiencia en un tribunal de Nueva York.

En la audiencia inicial, la cual comenzó con la lectura de cargos por parte del juez Alvin Hellerstein, Maduro y su esposa se declararon no culpables de los cargos señalados, por lo que el juicio seguirá su curso.

Al declararse inocente de narcoterrorismo, y los demás cargos que se le imputan, Maduro afirmó que “sigue siendo presidente de su país”.

Así fue la primera audiencia de Nicolás Maduro y su esposa en NY

Ante el juez, Maduro, de 63 años, afirmó que sigue siendo el “presidente” de Venezuela. Está acusado de traficar cocaína a Estados Unidos, al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69 años, quien también se declaró no culpable.

En la audiencia, además de insistir que sigue siendo presidente de su país, Nicolás Maduro declaró que fue “secuestrado”.

Ambos fueron sacados por la fuerza de Caracas el sábado durante intensos ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

En la nueva acta de inculpación se encuentran también el hijo del depuesto mandatario, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

La audiencia judicial coincide este lunes con la instalación en Caracas del nuevo Parlamento, que manifestó su apoyo a Maduro, y con una reunión en Nueva York del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela.

¿De qué acusan a Maduro y su esposa?

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron objeto el sábado de una nueva acusación por “narcoterrorismo” e importación de cocaína a Estados Unidos.

Pocas horas después del anuncio de la operación por parte del presidente Donald Trump, la Fiscal General estadounidense, Pam Bondi, afirmó que la pareja había sido imputada por estos hechos ante un tribunal federal de Nueva York.

Si bien los cargos contra Nicolás Maduro y otros altos responsables venezolanos en este proceso eran conocidos desde 2020, el nombre de su esposa no había aparecido hasta ahora.

La acusación ampliada apunta ahora a seis personas, entre ellas Nicolás Maduro, Cilia Flores y el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres clave del régimen.

Se les acusa, entre otras cosas, de haberse aliado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como con carteles criminales para “hacer llegar toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

En agosto, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado habían anunciado que duplicaban a 50 millones de dólares la recompensa por la detención de Nicolás Maduro y su ministro del Interior.

