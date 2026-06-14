Rayo impacta avión rumbo a Australia y obliga aterrizaje de emergencia

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Rayo impacta avión de SriLankan Airlines. Foto: Getty

Un avión de SriLankan Airlines tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia luego de que un rayo impactó uno de sus motores poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Bandaranaike, en Colombo, Sri Lanka. El incidente ocurrió cuando la aeronave cubría el vuelo UL606 con destino a Sídney, Australia.

La aerolínea informó que la tripulación activó de inmediato los protocolos de seguridad y decidió regresar al aeropuerto de origen. Los 207 pasajeros y 16 tripulantes a bordo resultaron ilesos.

SriLankan Airlines flight STRUCK by lightning



Forced to turn back to Colombo with engine damage, lands safely pic.twitter.com/JD4xRhz9MT — RT (@RT_com) June 13, 2026

Rayo daña motor de avión de SriLankan Airlines

El vuelo era operado por un Airbus A330-243, una aeronave de largo alcance utilizada en rutas internacionales. Según los reportes, el rayo impactó el motor izquierdo pocos minutos después del despegue.

Tras detectar la afectación, los pilotos desviaron el avión y regresaron a Colombo, donde aterrizaron sin contratiempos aproximadamente una hora después.

Videos difundidos en redes sociales mostraron chispas saliendo del motor afectado, mientras que imágenes posteriores al aterrizaje evidenciaron daños visibles en la cubierta exterior de la turbina.

NEW: SriLankan Airlines flight UL606 from Colombo to Sydney gets struck by lightning on departure from Colombo, causing damage to its left engine.



The Airbus A330-243 returned to the departure airport following the incident.



In a statement, the airline confirmed that the… pic.twitter.com/Ve2KsOONJr — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 13, 2026

Pasajeros continúan viaje tras el incidente

SriLankan Airlines confirmó que ninguno de los ocupantes sufrió heridas y que todos pudieron abandonar la aeronave de manera segura.

La compañía activó un plan de asistencia para los pasajeros y dispuso un avión de reemplazo para continuar el viaje hacia Australia. Sin embargo, el incidente provocó retrasos de más de cinco horas en la operación.

Investigan daños en la aeronave

Tras el aterrizaje, el Airbus fue trasladado a instalaciones de mantenimiento para una inspección técnica detallada. De este modo, ingenieros de la aerolínea evaluarán el estado de la turbina y determinarán el alcance de los daños provocados por la descarga eléctrica.

Por ahora, la compañía no ha reportado afectaciones graves en los sistemas principales de la aeronave, aunque las revisiones continuarán antes de que vuelva a operar.

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