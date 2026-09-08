Reanuda Rusia los ataques aéreos contra la capital de Ucrania después de 3 días de tregua

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @ZelenskyyUa

Rusia reanudó este martes sus ataques aéreos contra Kiev, dejando al menos dos muertos y 10 heridos, tras una suspensión de tres días con motivo de una visita sin precedentes de emisarios estadounidenses.

Periodistas escucharon de madrugada fuertes explosiones en la capital ucraniana y observaron columnas de humo, así como el resplandor de un incendio. La alerta aérea por misiles, activada durante la noche junto a la orden a la población de dirigirse a los refugios, se levantó a primera hora de la mañana. El ejército de la vecina Polonia también puso a su fuerza aérea en alerta.

У Києві та області, в багатьох інших регіонах з ночі тривають роботи над ліквідацією наслідків російського удару. Складна була атака, яку росіяни намагались умисно прорахувати для якомога більшої шкоди життю: балістика, крилаті та протикорабельні ракети, реактивні «шахеди». Є… pic.twitter.com/GjRv6pHrcz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2026

Según un balance provisional de la administración militar local, al menos dos personas fallecieron y siete resultaron heridas. En X, el presidente Volodimir Zelenski acotó que eran 10 los heridos. Hubo daños en edificios de varios distritos de la ciudad y sus alrededores, precisaron las autoridades.

Este ataque ruso es el primero dirigido contra Kiev en tres noches, tras la expiración de una tregua recíproca anunciada por Moscú y Kiev durante la visita de los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner a ambas ciudades. El canciller ucraniano, Andrii Sibiga, criticó que Rusia lanzara el ataque apenas se marcharon los representantes del presidente Donald Trump.

“En el momento en que se fueron los enviados de paz del presidente estadounidense, Putin lanzó otro ataque masivo y horroroso contra Kiev, dañando áreas residenciales y matando al menos a dos personas”, dijo Sibiga en redes sociales, a la vez que agregó que “sus misiles balísticos hablan más alto que sus palabras en materia diplomática”.

Witkoff estimó el lunes que la gira había propiciado unas conversaciones “significativas” con miras a la organización de negociaciones tripartitas, para poner fin al conflicto desencadenado con la invasión rusa de febrero de 2022. “El presidente Trump está trabajando arduamente para detener la matanza y lograr una paz duradera”, aseguró en la red social X.

“Desescalada”

Según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, citado por el medio estadounidense Axios, Putin indicó a los emisarios de Washington que está dispuesto a iniciar negociaciones con miras a una “desescalada” este invierno. Esto podría traducirse en una suspensión por parte de ambos bandos de los ataques contra sectores estratégicos.

“Hay ideas relacionadas con la energía, los cereales, la electricidad, así como con el petróleo y el gas”, indicó Zelenski a ese portal de noticias.

Putin “necesita a Trump” y no quiere “molestarlo”, sobre todo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos a principios de noviembre, opinó el presidente ucraniano.

Witkoff y Kushner se reunieron el sábado con el presidente ruso en Moscú y, posteriormente, viajaron por primera vez el domingo a Kiev, donde se reunieron con Zelenski. Representantes europeos —franceses, británicos y alemanes— participaron en estas negociaciones el domingo en Kiev.

El lunes, el Kremlin anunció que “no descarta” la reanudación de las conversaciones tripartitas, aunque el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, afirmó que “aún es muy pronto para hablar del lugar y las fechas precisas”.

En las negociaciones anteriores, Moscú y Kiev se mantuvieron en general en sus posiciones y las discusiones se estancaron especialmente en torno a la cuestión de los territorios del este de Ucrania, cuya anexión reclama Rusia. El presidente ucraniano afirmó en Facebook que se estaba preparando activamente para nuevas negociaciones. “Las propuestas de Ucrania son constructivas y siempre lo serán”, aseguró.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.