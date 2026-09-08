Roban obras del museo Renoir en Francia; botín vale 9 millones de euros

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Ladrones robaron cuatro obras del museo Renoir en Francia. AFP

Dos ladrones robaron este martes cuatro obras de arte del museo Renoir, ubicado en Cagnes-sur-Mer, en el sur de Francia. Durante la huida, los responsables abandonaron uno de los cuadros sustraídos, informó el alcalde de la ciudad, Bryan Masson.

Las obras robadas tienen un valor estimado de 9 millones de euros, equivalentes a unos 10 millones de dólares. Los dos individuos fueron captados por las cámaras de videoprotección de la ciudad, situación que provocó que se dieran a la fuga.

Ladrones abandonan uno de los cuadros robados del museo Renoir

“Al ser captados por las cámaras de videoprotección de la ciudad, los dos individuos se dieron a la fuga y abandonaron mientras huían uno de los cuadros robados”, indicó Bryan Masson en un comunicado.

El museo Renoir fue creado en 1960 y se encuentra cerca de Niza, en la última casa donde vivió Pierre-Auguste Renoir, pintor impresionista francés que nació en 1841 y murió en 1919.

El recinto conserva mobiliario original, así como objetos y muebles que pertenecieron al artista. Entre ellos se encuentran su caballete y silla de ruedas.

También exhibe diferentes obras de Renoir, incluidos retratos, paisajes y desnudos creados por el pintor francés.

Francia registra otros robos millonarios en museos

El robo al museo Renoir ocurre casi un año después del atraco registrado en el Louvre, en pleno centro de París. En ese caso fueron sustraídas ocho joyas de la Corona de Francia, que siguen sin aparecer.

A principios de julio, al norte de Estrasburgo, ladrones también sustrajeron varias piezas de joyería del museo Lalique, valoradas en más de 4.5 millones de euros.

A finales del mismo mes, otro grupo robó a plena luz del día un collar de oro perteneciente al Tesoro de Vix, pieza de la época celta que estaba en un museo de la región de Borgoña.

Ministerio de Cultura de Francia plantea proteger piezas vulnerables

Ante este tipo de robos, el Ministerio de Cultura francés presentó en julio un plan de 33 medidas. Entre sus recomendaciones está retirar temporalmente algunas piezas de las vitrinas.

La medida busca poner a salvo los objetos considerados más vulnerables mientras se garantiza la seguridad necesaria para volver a exhibirlos.

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