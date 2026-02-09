Impactante asalto a furgones blindados sacude el sur de Italia

GENERANDO AUDIO...

Un violento asalto tuvo lugar este lunes 9 de febrero en la carretera que une las ciudades de Lecce y Brindisi, en el sur de Italia, cuando un grupo armado atacó dos furgones blindados en una operación de alta coordinación y extremo riesgo.

Según informaron medios locales, el comando bloqueó la vía incendiando un camión y una furgoneta para impedir el paso de la policía antes de hacerse pasar por agentes con vehículos falsos equipados con luces azules.

Testigos afirmaron que los delincuentes, vestidos de negro y armados con metralletas, dispararon contra uno de los vehículos blindados y explotaron sus puertas. Hasta ahora se desconoce si lograron llevarse el contenido de los furgones.

El ataque desató una persecución con intercambio de disparos cerca de la localidad de Squinzano, aunque sin víctimas. Los Carabineros lograron capturar a dos sospechosos, mientras que el resto de la banda permanece prófugo.

Las impactantes imágenes del lugar muestran los vehículos en llamas, columnas de humo y el furgón blindado completamente destruido. La búsqueda de los asaltantes continúa con apoyo de las autoridades locales y se sospecha que podrían haber abandonado algunos de los vehículos usados en el ataque.

Este hecho ha generado alarma entre conductores y vecinos, que quedaron atrapados en la carretera durante el ataque.

