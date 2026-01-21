Reportan desalojo en sede del Foro Económico Mundial en Davos

GENERANDO AUDIO...

Evacuan Foro Davos. Foto: Gettyimages

El Centro de Conferencias del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, fue evacuado, de acuerdo con reportes difundidos en redes sociales. Supuestamente, la evacuación se llevó a cabo tras percibirse un olor inusual en las instalaciones, el cual habría provocado molestias respiratorias, como tos, entre las personas presentes. Hasta el momento, las autoridades no han precisado las causas exactas de la evacuación.

Participación de líderes y delegaciones internacionales

El Foro Económico Mundial de Davos reúne este año a una amplia nómina de líderes internacionales, entre ellos 64 jefes de Estado y de Gobierno, así como representantes de organismos multilaterales y del sector empresarial.

Asistentes al Foro Económico Mundial en Davos

Jefes de Estado y de Gobierno

Donald Trump , presidente de Estados Unidos

, presidente de Estados Unidos Javier Milei , presidente de Argentina

, presidente de Argentina Emmanuel Macron , presidente de Francia

, presidente de Francia Friedrich Merz , canciller de Alemania

, canciller de Alemania Mark Carney , primer ministro de Canadá

, primer ministro de Canadá Volodímir Zelenski , presidente de Ucrania

, presidente de Ucrania Daniel Noboa , presidente de Ecuador

, presidente de Ecuador Gustavo Petro , presidente de Colombia

, presidente de Colombia He Lifeng, viceprimer ministro de China

Organismos multilaterales

António Guterres , secretario general de la ONU

, secretario general de la ONU Kristalina Georgieva , directora gerente del FMI

, directora gerente del FMI Ajay Banga , presidente del Banco Mundial

, presidente del Banco Mundial Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

Tecnología e Inteligencia Artificial

Satya Nadella , CEO de Microsoft

, CEO de Microsoft Jensen Huang , CEO de Nvidia

, CEO de Nvidia Dario Amodei , CEO de Anthropic

, CEO de Anthropic Demis Hassabis , CEO de Google DeepMind

, CEO de Google DeepMind Directivos de OpenAI

Finanzas y banca

Héctor Grisi, CEO de Santander Larry Fink , CEO de BlackRock

, CEO de BlackRock Jamie Dimon , CEO de JPMorgan Chase

, CEO de JPMorgan Chase Ken Griffin , fundador de Citadel

, fundador de Citadel Brian Moynihan , CEO de Bank of America

, CEO de Bank of America Onur Genç, CEO de BBVA

Evento se reanuda tras incidente

Casi una hora después de la intervención de los servicios de emergencia, la situación fue controlada y las actividades del Foro Económico Mundial se reanudaron con normalidad, de acuerdo con testimonios difundidos por usuarios en la red social X. Las autoridades locales continúan con la evaluación del incidente para descartar cualquier riesgo adicional.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.