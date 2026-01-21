Reportan desalojo en sede del Foro Económico Mundial en Davos
El Centro de Conferencias del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, fue evacuado, de acuerdo con reportes difundidos en redes sociales. Supuestamente, la evacuación se llevó a cabo tras percibirse un olor inusual en las instalaciones, el cual habría provocado molestias respiratorias, como tos, entre las personas presentes. Hasta el momento, las autoridades no han precisado las causas exactas de la evacuación.
Participación de líderes y delegaciones internacionales
El Foro Económico Mundial de Davos reúne este año a una amplia nómina de líderes internacionales, entre ellos 64 jefes de Estado y de Gobierno, así como representantes de organismos multilaterales y del sector empresarial.
Asistentes al Foro Económico Mundial en Davos
Jefes de Estado y de Gobierno
- Donald Trump, presidente de Estados Unidos
- Javier Milei, presidente de Argentina
- Emmanuel Macron, presidente de Francia
- Friedrich Merz, canciller de Alemania
- Mark Carney, primer ministro de Canadá
- Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania
- Daniel Noboa, presidente de Ecuador
- Gustavo Petro, presidente de Colombia
- He Lifeng, viceprimer ministro de China
Organismos multilaterales
- António Guterres, secretario general de la ONU
- Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI
- Ajay Banga, presidente del Banco Mundial
- Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea
Tecnología e Inteligencia Artificial
- Satya Nadella, CEO de Microsoft
- Jensen Huang, CEO de Nvidia
- Dario Amodei, CEO de Anthropic
- Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind
- Directivos de OpenAI
Finanzas y banca
Héctor Grisi, CEO de Santander
- Larry Fink, CEO de BlackRock
- Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase
- Ken Griffin, fundador de Citadel
- Brian Moynihan, CEO de Bank of America
- Onur Genç, CEO de BBVA
Evento se reanuda tras incidente
Casi una hora después de la intervención de los servicios de emergencia, la situación fue controlada y las actividades del Foro Económico Mundial se reanudaron con normalidad, de acuerdo con testimonios difundidos por usuarios en la red social X. Las autoridades locales continúan con la evaluación del incidente para descartar cualquier riesgo adicional.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.