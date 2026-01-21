Suman 43 personas muertas en el choque de trenes en Adamuz, España

GENERANDO AUDIO...

Las autoridades encontraron el último cuerpo en un vagón. Foto: AFP.

Suman 43 personas muertas en el choque de dos trenes en el municipio de Adamuz, en España. Las autoridades ya identificaron a casi todas las víctimas.

Este miércoles, el Centro Integrado de Datos (CID) -creado para esta catástrofe-, informó que encontraron un nuevo cuerpo en la zona del accidente, según información de AFP. Así sucedió, después de que usaron maquinaria pesada para abrir los vagones volcados.

Con ello, suman un total de 43 personas muertas en el choque de los trenes en España. De igual forma, el equipo de médicos forenses identificó “plenamente” a 41 víctimas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció que el sábado 31 de enero realizarán un homenaje de Estado a las víctimas. Será en la ciudad de Huelva, de donde eran algunas de las personas fallecidas, según AFP.

El homenaje se suma a las acciones del gobierno de España, el cual decretó tres días de luto nacional desde el pasado 20 de enero.

¿Cómo fue el accidente ferroviario de España?

A las 19:45 horas del pasado 18 de enero, se registró el choque cerca de Adamuz, a 200 kilómetros al norte de Magalá. Un tren de la empresa Iryo circulaba por la ruta Málaga-Madrid, con alrededor de 300 pasajeros. Sin embargo, este se descarriló de forma parcial. Sus últimos vagones quedarían fuera de las vías.

En consecuencia, otro tren, de la empresa pública Renfe, que viajaba de Madrid a Vuelva, impactó contra los vagones descarrilados, cuando transportaba a 184 viajeros. Dos de los primeros vagones salieron desprendidos por la fuerza del impacto.

Otro accidente de tren

Además, el 20 de enero, ocurrió otro accidente ferroviario donde una persona murió y otras cuatro resultaron con heridas de gravedad.

Los bomberos informaron que un tren de cercanías colisionó contra un muro que había caído sobre las vías, cerca de la localidad de Gélida, a alrededor de 40 kilómetros de Barcelona.

El fallecido era trabajador de la empresa pública Rodalies de Catalunya, la cual gestiona la red de cercanías catalana, confirmó la propia compañia.

“Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasaje”, indicó Protección Civil en su cuenta de X.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: