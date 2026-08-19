Autoridades de España rescatan 29 ajolotes mexicanos; eran vendidos ilegalmente

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Ajolote mexicano. Foto: Policía Nacional Adscrita de Andalucía

La Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en España, aseguró 29 ejemplares de ajolote mexicano que presuntamente eran comercializados de forma ilegal en la ciudad de Granada.

Como resultado del operativo, una persona de nacionalidad mexicana quedó bajo investigación por su posible relación con el tráfico ilegal de esta especie protegida.

Detectaron que no podían acreditar el origen de los ejemplares

La investigación comenzó durante una inspección relacionada con la venta de especies exóticas.

De acuerdo con las autoridades andaluzas, la persona que tenía los ejemplares no contaba con la documentación necesaria para demostrar su procedencia legal ni los permisos requeridos para su comercialización.

Por esa razón, los animales fueron asegurados de manera preventiva.

El ajolote mexicano está en peligro crítico

El ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum) es una especie originaria de México que actualmente sobrevive de forma silvestre principalmente en los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México.

Debido a la pérdida de hábitat, la contaminación y la expansión urbana, está catalogado como una especie en peligro crítico de extinción, una de las categorías de riesgo más altas para la fauna silvestre.

Fueron llevados a un centro especializado

Tras el aseguramiento, los 29 ejemplares fueron trasladados a un centro de conservación en Jerez de la Frontera, donde permanecerán bajo supervisión veterinaria.

Las autoridades explicaron que el ajolote requiere condiciones muy específicas para sobrevivir, especialmente en aspectos como temperatura, calidad del agua y alimentación.

Su venta internacional está regulada

El comercio internacional del ajolote está sujeto a controles especiales debido a su estatus de conservación.

Por ello, quienes poseen o comercializan ejemplares deben acreditar su origen legal mediante documentación específica que permita rastrear su procedencia.

Las autoridades españolas señalaron que se trata de la segunda intervención de este tipo realizada en el país relacionada con el comercio ilegal de ajolotes mexicanos.

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