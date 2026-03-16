Cuba enfrenta apagón total en medio de bloqueo, escasez y protestas

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Apagón total en Cuba agrava crisis social. Foto: AFP

Cuba enfrenta un apagón generalizado en todo su sistema eléctrico, en medio de una crisis energética marcada por la escasez de combustible y el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos que han reducido el suministro petrolero hacia la isla.

El colapso del sistema eléctrico ocurre en un contexto de parálisis económica y falta de energía, agravado por el corte de envíos de petróleo desde Venezuela y las amenazas de sanciones a otros países que intenten vender combustible al gobierno cubano.

Colapso del sistema eléctrico deja a millones sin energía

El apagón se produjo tras una “desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional”, informó la Unión Nacional Eléctrica de Cuba (UNE) en la red social X, donde también señaló que comenzaron los protocolos para intentar restablecer el servicio.

El colapso del sistema dejó a cerca de 10 millones de personas sin electricidad, en una isla que depende en gran medida de combustible importado para alimentar su red eléctrica.

El problema energético no es nuevo. La generación eléctrica cubana depende principalmente de termoeléctricas envejecidas, muchas de ellas con más de cuatro décadas de operación, lo que ha vuelto más frágil el sistema.

En las últimas semanas ya se habían registrado apagones masivos. A inicios de marzo, dos tercios del territorio cubano, incluida La Habana, quedaron sin electricidad tras una falla en el sistema.

Escasez de petróleo agrava la crisis energética

La crisis energética se profundizó después de que Estados Unidos presionara para cortar los envíos de petróleo desde Venezuela, principal proveedor de combustible de la isla.

Desde el 9 de enero no ha llegado ningún tanquero con petróleo a Cuba, lo que obligó al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel a aplicar medidas de emergencia.

Entre ellas destacan:

Suspensión de la venta de diésel

Racionamiento de gasolina

Reducción de algunos servicios hospitalarios

Medidas de ahorro energético en el sector público

Washington sostiene que su política responde a la “amenaza excepcional” que representa Cuba para la seguridad nacional estadounidense, mientras que La Habana acusa al gobierno de Donald Trump de intentar “asfixiar” la economía del país.

El embargo estadounidense contra la isla se mantiene vigente desde 1962, aunque en los últimos años las sanciones han sido reforzadas.

Protestas crecen en Cuba por apagones y falta de servicios

La crisis energética también ha provocado protestas en distintos puntos de la isla, impulsadas por la falta de electricidad, agua y combustible.

En algunas ciudades los habitantes han salido a las calles para denunciar apagones prolongados y escasez de servicios básicos, mientras que estudiantes universitarios realizaron protestas por el impacto de los cortes eléctricos en sus actividades académicas.

En el centro del país, incluso se registró una protesta en la que manifestantes dañaron la sede local del Partido Comunista, lo que derivó en varios arrestos por parte de las autoridades.

La crisis energética ha incrementado el malestar social en la isla, donde los cortes programados pueden superar 15 horas en La Habana y extenderse más de un día en algunas provincias, en medio de una de las peores crisis económicas de los últimos años.

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