Riesgo económico y ataques con misiles: los últimos acontecimientos de la guerra en Medio Oriente

En las últimas 24 horas, han ocurrido varios acontecimientos en la guerra de Medio Oriente entre Irán, Estados Unidos e Israel, como nuevos ataques con misiles y advertencias sobre riesgos económicos.

Desde el nombramiento del nuevo líder supremo iraní, Motjaba Jamelei, han ocurrido varios ataques en Medio Oriente. El conflicto armado ha afectado a varios países colindantes de Irán, toda vez que la OTAN y la Unión Europea se involucran cada vez más.

A continuación, te dejamos algunos de los acontecimientos más importantes de la guerra en Medio Oriente, registrados en las últimas horas.

Donald Trump rechaza nombramiento de nuevo líder supremo de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no estaba “contento” con el nombramiento de Motjaba Jamenei como nuevo líder supremo.

Horas después, el portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, dijo en un comunicado a AFP que Donald Trump analizaba “todas las opciones factibles” ante la alza de precios provocada por la guerra que implementó en Irán junto a Israel.

Por su parte, el movimiento libanés Hezbolá juró lealtad al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. Fue elegido para suceder a su padre, Alí Jamenei, quien murió en el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán.

En un comunicado, el grupo proiraní expresó “sus felicitaciones y bendiciones” al nuevo dirigente por su elección.

Casi 500 muertos en Líbano por ataques israelíes

El ministerio de Salud reportó que 486 personas fueron asesinadas por los ataques aéreos de Israel en el Líbano, perpetrados hace una semana.

“El balance de la agresión israelí desde la madrugada del lunes 2 de marzo hasta el lunes por la tarde 9 de marzo ha ascendido a 486 mártires y 1.313 heridos”, precisó el ministerio libanés en un comunicado.

En cambio, el embajador de Emiratos Árabes, Jamal Al Musharaj, indicó que no participarán en ataques contra Irán.

G7 está listo para liberar reservas de petróleo ante alza de precio

Por su parte, los países del G7 están listos para liberar sus reservas estratégicas de petróleo como medida para aminorar el alza del precio del crudo, debido a que Irán cerró el paso del estrecho de Ormuz, por donde circulan los barriles.

El ministro francés de Finanzas, Roland Lescure aseguró que “Hemos acordado utilizar cualquier herramienta necesaria, si hiciera falta, para estabilizar el mercado, incluida la posible liberación de las reservas necesarias”, resaltó.

Sin embargo, el ministro también indicó que el G7 “aún no ha llegado a ese punto”, de acuerdo con AFP.

Economía global está en riesgo

Por otra parte, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, señaló que la economía global estaría en riesgo de sufrir un “shock estanflación” si continúa la guerra en Medio Oriente.

Agregó que habría un alza de precios que, a su vez, iría acompañada de un estancamiento de la economía.

Irán recrimina a países europeos

El portavoz de la cancillería de Irán, Esmail Baqai, acusó a varios países europeos de crear las condiciones que provocaron el ataque de Estados Unidos e Israel.

“En lugar de resistir al hostigamiento y los excesos de Estados Unidos, hablaron y se mostraron de acuerdo con ellos en el Consejo de Seguridad de la ONU en el debate sobre el restablecimiento de las sanciones [contra Irán], y todo eso envalentonó a los norteamericanos y a los sionistas para poder seguir cometiendo sus crímenes.”

Mientras tanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, calificó a Irán como una amenaza para “la región y para el mundo”. “Están tratando de mantener al mundo como rehén”, aseveró.

Neutralizan ataque israelí en Turquía

Los sistemas de defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) derivó en espacio aéreo turco un misil balístico disparado desde Irán.

El Ministerio de Defensa de Turquía informó que algunos fragmentos del misil destruido cayeron en una zona despoblada de la provincia meridional de Gaziantep, por lo que no hubo víctimas.

Además, el ministerio indicó que es el segundo incidente de este tipo registrado en cinco días, como parte de la guerra en Medio Oriente.

Entre tanto, Estados Unidos suspendió sus servicios consulares en el sur de Turquía. Ordenó al personal diplomático no esencial dejar la zona “por los riesgos para su seguridad”, indicó AFP.

Piden consejo a Ucrania sobre derribo de drones para guerra en Medio Oriente

El presidente de Ucrania, Vladimir Selenski, aseguró que 11 países preguntaron al Kiev cómo combatir drones iraníes. Entre dichas naciones, destacan “vecinos de Irán, europeos y Estados Unidos”.

Lo anterior, debido a que Irán ha lanzado ataques con drones y misiles a países aliados a Estados Unidos. Destaca Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait y Baréin.

Ataques entre Irán e Israel

Entre tanto, el ejército israelí ejecutó varios bombardeos simultáneos “de gran amplitud” en Teherán e Isfahán, así como en varias regiones del sur de Irán.

En cambio, el gobierno iraní anunció el lanzamiento de misiles contra Israel. Son los primeros desde que Motjaba Jamelei fue nombrado líder supremo.

De igual forma, los servicios de emergencia israelíes informaron que un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado por una salva de misiles provenientes de Irán.

Con ello, suman 11 personas muertas en Israel desde el 28 de febrero, cuando inició la guerra en Medio Oriente, según AFP.

