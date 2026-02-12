Rusia bloquea WhatsApp por “infringir” leyes; aplicación acusa riesgo para población

GENERANDO AUDIO...

El gobierno de Rusia bloqueó la operación de WhatsApp debido a que se resistía a hacer ajustes conforme a la legislación vigente, un hecho que la plataforma acusó como un riesgo contra la privacidad de la población.

Este 12 de febrero, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, contestó que “efectivamente, esa decisión fue adoptada e implementada”, de acuerdo con AFP.

Resaltó que procedieron así por la “reticencia (de WhatsApp) de cumplir con las normas y la letra de la legislación rusa”.

El regulador de comunicaciones rusa acusó a WhatsApp por no hacer modificaciones conforme a las leyes vigentes para impedir presuntos actos terroristas y reclutamiento en su plataforma; fraudes contra ciudadanos y facilitar actividades ilícitas, según medios de comunicación.

Con el bloqueo de WhatsApp, Dmitri Peskov recomendó a la ciudadanía usar la aplicación Max, una plataforma impulsada por el gobierno de Rusia, calificada por el funcionario como una opción de “mensajería nacional emergente”.

Cabe destacar que, desde el 2025, el gobierno ruso prohibió a usuarios realizar llamadas en Telegram y WhatsApp.

WhatsApp acusa estrategia para beneficiar a plataforma rusa

Desde la noche del 11 de febrero, WhatsApp advirtió que el gobierno ruso intentaba “bloquear por completo” sus operaciones.

Señaló que dicha acción buscaba “empujar a la gente hacia una aplicación de vigilancia propiedad del Estado”, en referencia a Max.

“Intentar aislar a más de 100 millones de usuarios de una comunicación privada y segura es un paso atrás y solo puede conducir a una menor seguridad para la población de Rusia”, indicó la plataforma propiedad de Meta.

De acuerdo con AFP, Max no ofrece una encriptación de extremo a extremo en las conversaciones. Abogados temen que se convierta en una herramienta de vigilancia del gobierno ruso.

Van contra Telegram

El regulador ruso también impuso esta semana restricciones a Telegram, por presuntamente violar la legislación. Esto ocurre en un contexto donde dicho país mantiene una estrategia contra las redes sociales con sede en el extranjero, según AFP.

De acuerdo con la agencia informativa, Telegram y WhatsApp son los servidores de mensajería más usados en Rusia.

