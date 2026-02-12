Elecciones 2026: más de 40 países votarán y éstas son las fechas clave

GENERANDO AUDIO...

En este 2026, al menos 40 países de todos los continentes celebrarán elecciones presidenciales, legislativas o generales, en uno de los calendarios electorales más amplios y complejos. En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, conflictos armados, crisis institucionales y hasta retrocesos democráticos, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para renovar gobiernos, parlamentos y liderazgos locales. Este mapa electoral de 2026 será un termómetro clave para medir la salud de la democracia a nivel mundial.

De acuerdo con Transparencia Electoral, este año concentrará comicios estratégicos en África, América, Europa, Asia y Oceanía, con procesos que se desarrollarán bajo escenarios muy diversos: desde democracias consolidadas hasta contextos de severas restricciones políticas, crisis humanitarias y conflictos internos.

A continuación, el calendario electoral 2026 completo, organizado por regiones, con fechas confirmadas y elecciones pendientes de definición.

Elecciones en África 2026

África concentrará procesos clave en medio de tensiones políticas, transiciones democráticas frágiles y sistemas de poder altamente concentrados. En enero, iniciaron elecciones legislativas en Benín y Uganda.

Benín – 11 de enero: Elecciones legislativas en un contexto de creciente concentración del poder y restricciones al pluralismo político

Elecciones legislativas en un contexto de creciente concentración del poder y restricciones al pluralismo político Uganda – 15 de enero: Elecciones presidenciales y parlamentarias marcadas por cuestionamientos a la competencia electoral, uso de recursos estatales y represión de la oposición

Elecciones presidenciales y parlamentarias marcadas por cuestionamientos a la competencia electoral, uso de recursos estatales y represión de la oposición República del Congo – Marzo de 2026: Elección presidencial en un sistema con permanencia prolongada del oficialismo

Elección presidencial en un sistema con permanencia prolongada del oficialismo Etiopía – 1 de junio: Elecciones legislativas en medio de tensiones internas y desafíos de seguridad

Elecciones legislativas en medio de tensiones internas y desafíos de seguridad Zambia – 13 de agosto: Elecciones presidenciales y legislativas clave para evaluar la consolidación democrática

Elecciones presidenciales y legislativas clave para evaluar la consolidación democrática Gambia – 5 de diciembre: Elecciones presidenciales en una transición democrática aún frágil

Elecciones presidenciales en una transición democrática aún frágil Sudán del Sur – 22 de diciembre: Elecciones presidenciales y legislativas en un proceso de paz incompleto

Elecciones en América 2026

América vivirá uno de sus ciclos electorales más intensos, con votaciones decisivas en países clave para la estabilidad regional. En el continente se inició con un ritmo fuerte, las elecciones presidenciales en Costa Rica y por supuesto que llaman la atención las intermedias en Estados Unidos y las elecciones generales en Brasil y Colombia.

Costa Rica – 1 de febrero: Elecciones presidenciales y legislativas en una democracia consolidada

Elecciones presidenciales y legislativas en una democracia consolidada Colombia – 8 de marzo y 31 de mayo: Elecciones legislativas y presidenciales en un entorno de polarización y desafíos de seguridad

Elecciones legislativas y presidenciales en un entorno de polarización y desafíos de seguridad Perú – 12 de abril: Elecciones presidenciales y parlamentarias tras años de inestabilidad política

Elecciones presidenciales y parlamentarias tras años de inestabilidad política Haití – 30 de agosto: Elecciones presidenciales y legislativas en un contexto de extrema fragilidad institucional

Elecciones presidenciales y legislativas en un contexto de extrema fragilidad institucional Brasil – 4 de octubre: Elecciones generales para presidente, Congreso Nacional y gobiernos subnacionales

Elecciones generales para presidente, Congreso Nacional y gobiernos subnacionales Estados Unidos – 3 de noviembre: Elecciones legislativas de medio término para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado

Elecciones legislativas de medio término para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado Bahamas – Septiembre: Elecciones legislativas en un sistema parlamentario democrático

Elecciones en Europa 2026

Europa afrontará comicios en medio de tensiones regionales, debates sobre migración, seguridad y el futuro del Estado de derecho. Las elecciones en el viejo continente trajeron una segunda vuelta, algo que no sucedía en 40 años, para definir al ganador de las elecciones de Portugal. Acá el resto de las fechas:

Portugal – 18 de enero: Elección presidencial con rol institucional clave

Elección presidencial con rol institucional clave Eslovenia – 22 de marzo: Elecciones nacionales dentro de un sistema parlamentario

Elecciones nacionales dentro de un sistema parlamentario Chipre – 24 de mayo: Elecciones legislativas marcadas por fragmentación política

Elecciones legislativas marcadas por fragmentación política Armenia – 7 de junio: Elecciones legislativas en un contexto de tensiones geopolíticas

Elecciones legislativas en un contexto de tensiones geopolíticas Suecia – 13 de septiembre: Elecciones parlamentarias con atención al avance de fuerzas populistas

Elecciones parlamentarias con atención al avance de fuerzas populistas Bosnia y Herzegovina – 4 de octubre: Elecciones presidenciales y legislativas en un sistema institucional complejo

Elecciones en Asia 2026

Asia concentrará procesos electorales en contextos de transición política, sistemas autoritarios y crisis económicas profundas. En Tailandia las elecciones dieron el triunfo al bloque conservador. Restan las siguientes elecciones:

Tailandia – 8 de febrero: Elecciones legislativas tras años de influencia militar

Elecciones legislativas tras años de influencia militar Bangladesh – 12 de febrero: Elecciones parlamentarias en medio de polarización política

Elecciones parlamentarias en medio de polarización política Laos – 22 de febrero: Elecciones legislativas en un sistema de partido único

Elecciones legislativas en un sistema de partido único Nepal – 5 de marzo: Elecciones parlamentarias en un sistema político fragmentado

Elecciones parlamentarias en un sistema político fragmentado Vietnam – Marzo de 2026: Elecciones legislativas altamente controladas

Elecciones en Oceanía 2026

Nueva Zelanda – Fecha por confirmar: Elecciones generales en una democracia consolidada

Elecciones generales en una democracia consolidada Fiyi – Fecha por confirmar: Elecciones legislativas en un proceso de normalización democrática

Un año decisivo para la democracia global

El calendario electoral de 2026 confirma la enorme diversidad de escenarios políticos en el mundo. Desde democracias con altos estándares institucionales hasta regímenes autoritarios o híbridos, los procesos electorales serán una prueba central para la vigencia de los derechos políticos, la transparencia electoral y la capacidad de las instituciones para procesar pacíficamente los conflictos sociales.

Las elecciones en países clave como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú y Suecia, junto con los procesos en África y Asia, marcarán la agenda política internacional durante todo el año y tendrán impacto directo en la estabilidad regional y global.

