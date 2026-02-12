Llega apoyo desde México: Cuba recibe ayuda humanitaria por vía marítima

GENERANDO AUDIO...

Llega a Cuba ayuda humanitaria enviada por México. Foto: AFP

Dos buques de la Armada de México atracaron este jueves en el puerto de La Habana con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba, sumida en una profunda crisis económica agravada por presiones de Washington.

Los barcos Papaloapan e Isla Holbox, enviados por el Gobierno mexicano, entraron al puerto de La Habana, constataron reporteros de la AFP.

El arribo de los buques se produce mientras México sigue negociando una eventual entrega de petróleo a la isla sin ser sancionado por Estados Unidos, que amenazó con imponer aranceles al país que le suministre hidrocarburos.

Por su parte, Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México, confirmó el arribo de las embarcaciones.

“El litoral habanero recibe a las dos embarcaciones de la Secretaría de Marina con la ayuda material donada por México a Cuba. ¡Gracias México! Muy pronto en puerto y a la población cubana”, escribió el funcionario.

¿Qué envió México a Cuba?

Los insumos enviados a Cuba provienen de la Región Naval Central y fueron concentrados en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Veracruz, donde se realizó el embarque correspondiente.

El Buque Papaloapan transportó alrededor de 536 toneladas de productos de primera necesidad, entre ellos:

Leche líquida

Productos cárnicos

Galletas

Frijol

Arroz

Atún en agua

Sardina

Aceite vegetal

Artículos de higiene personal

Por su parte, el Buque Isla Holbox trasladó más de 277 toneladas de leche en polvo, destinadas a la atención alimentaria de la población cubana.

El Gobierno de México ha informado que permanecen pendientes de envío más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol, las cuales serán trasladadas posteriormente como parte del mismo esfuerzo humanitario.

