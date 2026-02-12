Tiroteos masivos: la distancia estadística entre Canadá y Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Tiroteos masivos en Canadá son mínimos comparados con EE. UU. Foto: Reuters

El tiroteo ocurrido en Tumbler Ridge, Columbia Británica, volvió a colocar a Canadá frente a un fenómeno que históricamente ha sido excepcional en su territorio: los tiroteos masivos, definidos como incidentes en los que cuatro o más personas resultan heridas o muertas por disparos.

El caso más reciente no sólo generó conmoción local; también reactivó la comparación con Estados Unidos, donde este tipo de hechos se contabilizan por cientos cada año bajo el mismo criterio estadístico.

Tumbler Ridge: el caso que reabre el debate en 2026

El ataque registrado en esta comunidad de Columbia Británica se convirtió en el episodio más reciente en cumplir con la definición de tiroteo masivo en Canadá, con 9 fallecidos, incluyendo a la agresora, y otras 25 heridas. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones, mientras el hecho vuelve a poner en el centro la discusión sobre acceso a armas y prevención.

Aunque cada caso tiene circunstancias distintas, en Canadá estos episodios suelen ser eventos aislados que marcan a comunidades enteras durante años. Adicional a esto, las agencias federales de Canadá (como Statistics Canada) no utilizan el término “tiroteo masivo” como categoría para estos eventos, enfocándose en su lugar en “homicidios con múltiples víctimas”.

Los cinco tiroteos masivos más impactantes en Canadá

Bajo la definición de cuatro o más víctimas por disparos, estos son algunos de los episodios más significativos en la historia reciente del país:

École Polytechnique, Montreal (1989) : 14 mujeres asesinadas en un ataque que marcó un antes y un después en el debate sobre control de armas en Canadá .

: 14 mujeres asesinadas en un ataque que marcó un antes y un después en el debate sobre . Dawson College, Montreal (2006) : un estudiante armado abrió fuego dentro del plantel ; una persona murió y varias resultaron heridas.

: un ; una persona murió y varias resultaron heridas. La Loche, Saskatchewan (2016) : cuatro personas fallecieron en un ataque que incluyó una escuela secundaria.

: que incluyó una escuela secundaria. Ataques en Nueva Escocia (2020) : 22 personas asesinadas en varios puntos de la provincia, considerado el episodio más letal en la historia moderna del país.

: 22 personas asesinadas en varios puntos de la provincia, considerado el episodio más letal en la historia moderna del país. Tumbler Ridge, Columbia Británica (2026): el caso más reciente que vuelve a colocar el tema en la agenda nacional.

A diferencia de Estados Unidos, donde estos hechos se registran de forma recurrente cada año, en Canadá los casos que cumplen con esta definición se cuentan en unidades a lo largo de décadas.

Estados Unidos: cientos de casos en un solo año

De acuerdo con el Gun Violence Archive (GVA), que define tiroteo masivo como un incidente con cuatro o más personas heridas o muertas por disparos, Estados Unidos registró 488 casos en 2024, el último año completo disponible.

La cifra implica que en promedio ocurrió más de un incidente por día bajo ese criterio.

El contraste estadístico es evidente: mientras Canadá acumula episodios de alto impacto en más de tres décadas, Estados Unidos suma centenares en un solo año.

Dos realidades bajo la misma definición

El ejercicio comparativo parte de un mismo parámetro técnico, pero los contextos legales, culturales y de acceso a armas son distintos en ambos países.

En Canadá, los tiroteos masivos suelen convertirse en puntos de inflexión para reformas legislativas. En Estados Unidos, el volumen anual refleja una problemática estructural que trasciende casos individuales.

