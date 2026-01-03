María Victoria comparte foto familiar; así luce a los 102 años

GENERANDO AUDIO...

María Victoria Cervantes

reaparece en foto familiar. Foto: Getty Images

María Victoria reapareció públicamente a los 102 años a través de una fotografía familiar que rápidamente conmovió a sus seguidores en redes sociales.

Durante el cierre de 2025, la familia de la icónica actriz y cantante compartió una imagen reciente tomada durante la cena de Año Nuevo, la cual generó una oleada de reacciones positivas y mensajes de cariño por parte del público.

La publicación llega semanas después de que su nombre se volviera tendencia, luego de que por error fuera incluida en una ofrenda del Día de Muertos.

El periodista Alex Kaffie evidenció la equivocación cometida por Horacio Chavira, quien dedicó una ofrenda a celebridades fallecidas, pero incluyó la imagen de María Victoria, quien afortunadamente sigue con vida.

María Victoria reaparece a los 102 años rodeada de su familia

La fotografía fue difundida tanto en la cuenta oficial de María Victoria como en las redes sociales de sus nietos, integrantes del grupo Cumbia Pedregal, un trío conformado por los hermanos José Pablo, Emilio y Luis Eduardo “Luche” Zepeda Cabrera.

En la imagen, la artista aparece sentada al centro de la mesa, rodeada de sus seres queridos. Viste una blusa roja de cuello alto, abrigo negro y un maquillaje discreto que resalta sus labios en tono carmesí, mostrando una imagen serena y cuidada.

Junto a la fotografía, la actriz compartió un breve pero emotivo mensaje dirigido a sus seguidores:

“Mi familia y yo les deseamos un muy Feliz Año Nuevo 2026”.

Las palabras, acompañadas de la imagen, provocaron una inmediata respuesta por parte de sus admiradores, quienes llenaron la publicación de mensajes de amor, bendiciones y buenos deseos, celebrando verla tranquila y acompañada.

¿Por qué María Victoria se retiró de los escenarios?

María Victoria, una de las figuras más representativas de la Época de Oro del cine mexicano y un ícono de la música y la televisión, se alejó de los escenarios de manera discreta en los últimos años.

Aunque nunca emitió un anuncio oficial sobre su retiro, fue su familia quien explicó las razones, principalmente relacionadas con su salud y bienestar.

Desde hace más de una década, la actriz había reducido notablemente sus apariciones públicas, pero fue en 2023 cuando su retiro se hizo evidente.

De acuerdo con información compartida por sus hijos en febrero de ese año, la decisión se tomó para “dejarla descansar”. La familia explicó que María Victoria padece vértigo, una condición que le provoca mareos constantes y que requiere tratamiento médico, lo que hacía riesgoso continuar con presentaciones o traslados frecuentes.

¿Cuál fue el último proyecto de María Victoria?

Durante 2023, la actriz todavía realizó algunas apariciones de forma remota, lo que tranquilizó a sus seguidores. Sin embargo, para 2024 dejó de asistir por completo a eventos públicos.

Sus hijos decidieron no exponerla a cambios bruscos de temperatura ni a situaciones que pudieran comprometer su estabilidad, considerando también su edad avanzada, priorizando siempre su tranquilidad.

Aunque para muchos su retiro parecía reciente, lo cierto es que María Victoria llevaba años alejada de los escenarios.

Su última actuación profesional fue en 2010, cuando participó en la obra Perfume de gardenia. Desde entonces, sus presentaciones han sido esporádicas, hasta concretar su retiro definitivo del medio artístico.

