"Nosotros defendemos la Doctrina Estrada": Claudia Sheinbaum tras detención de Nicolás Maduro

Claudia Sheinbaum analizará relación con Estados Unidos tras detención de Nicolás Maduro
México se sumó a los países que condenaron la intervención.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se basa en la “Doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país que está establecida en la Constitución”, esto tras tras el bombardeo que derivó en la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Venezuela. 

Desde Tlaxcala, Claudia Sheinbaum dijo “condenamos esta intervención en Venezuela y pues vamos a estar atentos a los acontecimientos.”

“Nosotros defendemos la Doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país que está establecida en la Constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto.”

“Hay que revisarlo con el equipo de Gobierno, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y evidentemente dentro del Marco Constitucional de nuestro país.”

En la mañana de este sábado, la mandataria mexicana condenó los hechos en sus redes sociales, horas después de darse a conocer la intervención militar. 

Dijo que la acción militar vulnera el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Este indica que los miembros de la ONU “se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.”

Países latinoamericanos se oponen a intervención en Venezuela

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, indicó que los bombardeos y la detención de Nicolás Maduro “cruzan una línea inaceptable”.

“Estos actos representan una gravísima afrenta a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional.”

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó que Estados Unidos pretenda administrar a Venezuela durante el periodo de transición, ejerciendo un “control directo”.

Coincidió con la postura de Lula da Silva sobre un mal precedente para Latinoamérica, y agregó: “Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia.”

