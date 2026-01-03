GENERANDO AUDIO...

Nuevos datos en el caso de Victoria Jones. Foto: AFP

La familia de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, publicó un breve comunicado un día después de que se confirmara su fallecimiento.

A través del mensaje, Tommy Lee Jones y sus familiares agradecieron las muestras de apoyo recibidas y pidieron respeto en este momento difícil, el comunicado fue dado a conocer por el medio TMZ.

“Agradecemos todas sus amables palabras, pensamientos y oraciones. Por favor, respeten nuestra privacidad durante estos momentos difíciles. Gracias”, señala el comunicado.

De acuerdo con información de las autoridades, oficiales del Departamento de Bomberos de San Francisco acudieron a una llamada por una emergencia médica durante la madrugada del jueves en el hotel Fairmont San Francisco. Al llegar al lugar, encontraron a Victoria y fue declarada muerta en el sitio.

Posteriormente, la escena fue asegurada y puesta a disposición del Departamento de Policía de San Francisco y de la Oficina del Médico Forense, quienes continúan con las investigaciones correspondientes para determinar las causas del fallecimiento.

Según reportes previos, Victoria Jones había enfrentado diversos problemas legales a lo largo de los años, incluyendo un arresto por posesión de drogas. Esta información ha cobrado relevancia luego de que el audio del despacho de emergencia señalara la posibilidad de una sobredosis, aunque hasta el momento no se ha emitido un dictamen oficial.

Victoria Jones tenía 34 años. Era la única hija de Tommy Lee Jones, quien también es padre de Austin Jones, ambos fruto de su matrimonio con Kimberlea Cloughley.

Llamada a emergencias

Según un reporte, una llamada al número de emergencias alertó sobre la condición de la mujer como un “código 3 para sobredosis o cambio de color”, información que aparece en una grabación del despacho de emergencias compartida por el medio estadounidense.

¿Qué se ha revelado de la muerte de la hija de Tommy Lee Jones?

Victoria Jones fue localizada alrededor de las 2:52 de la madrugada dentro del hotel Fairmont, en San Francisco. Al arribar al lugar, los paramédicos evaluaron a la mujer y la declararon muerta.

Posteriormente, un portavoz del Departamento de Policía de San Francisco confirmó que, aproximadamente a las 3:14 horas, oficiales acudieron al hotel tras recibir el reporte del fallecimiento de una persona, añadió TMZ.

Hasta el momento, la causa oficial de la muerte no ha sido determinada y las autoridades no han emitido un comunicado adicional sobre el caso.

