GENERANDO AUDIO...

Venezuela. Foto: AFP

Carley García, venezolana radicada en la Ciudad de México, compartió su experiencia en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses este sábado. La mujer, quien viajó a su país para celebrar la Navidad con su familia, relató que la noticia los tomó completamente por sorpresa y que desde la madrugada se vive un clima de pánico y silencio absoluto.

“Los supermercados están abarrotados de personas buscando proveerse de lo poco que queda ya, porque desde la madrugada se habilitaron para las compras, que suelen ser en este momento las compras de pánico y así estamos, en pánico, porque hay una tensa calma… nadie sale de sus casas, acá no se oye absolutamente nada”, explicó García desde una ciudad fronteriza con Colombia.

La venezolana señaló que debido a la incertidumbre política, la mayoría de los negocios permanecen cerrados, a pesar de ser un sábado posterior a Navidad, cuando normalmente el comercio estaría activo.

El miedo se intensifica por la falta de información oficial y la limitación de redes sociales como X, por lo que los ciudadanos solo pueden seguir los hechos a través de Instagram u otras plataformas, generando una expectativa constante y temor por lo que pueda suceder. “Hay un silencio absoluto en las calles, nadie sale y solo se ve ejército y policía patrullando. No sabemos si habrá un gobierno de sucesión o qué medidas se tomarán”, agregó.

Según García, los bombardeos en Caracas y otras regiones, que precedieron a la extracción de Maduro, han dejado a las familias sin dormir y en constante vigilancia. “Todos estamos sin dormir todo el día esperando y expectantes y pues aquí seguimos con bastante inquietud y esperando que todo se vaya aclarando”, dijo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país “gobernará” Venezuela hasta que se pueda implementar una transición pacífica, liderada por diplomáticos y jefes del Pentágono en colaboración con la oposición venezolana. Trump describió la operación como un espectáculo televisivo, asegurando que se mantendrá el control temporal sobre la nación petrolera mientras se organiza el proceso de sucesión.