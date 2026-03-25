Sarah Mullally se convirtió en la primera mujer líder de la Iglesia anglicana

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Foto: AFP

Sarah Mullally se convirtió en la primera mujer líder espiritual de la Iglesia anglicana tras ser entronizada como arzobispa de Canterbury el miércoles en la catedral de Canterbury, en Inglaterra, marcando un hecho histórico dentro de esta institución religiosa con presencia en más de 165 países.

Durante la ceremonia, a la que asistieron líderes políticos y miembros de la realeza británica, la nueva arzobispa prestó juramento ante unas 2 mil personas, convirtiéndose oficialmente en la máxima autoridad espiritual de la comunión anglicana en el mundo.

Sarah Mullally asumió el cargo tras la renuncia de Justin Welby, quien dimitió en noviembre de 2024 tras verse implicado en la gestión de un escándalo relacionado con agresiones físicas y sexuales dentro de la iglesia.

Con su nombramiento, Mullally se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo después de 105 antecesores hombres, lo que representa un cambio histórico dentro de la Iglesia de Inglaterra, institución fundada en el siglo XVI tras la ruptura del rey Enrique VIII con la Iglesia católica.

Durante su juramento, la nueva líder anglicana declaró su compromiso con la iglesia y con la comunidad religiosa mundial, asegurando que trabajará por la unidad y el servicio religioso.

¿Quién es Sarah Mullally, primera mujer al mando de la Iglesia anglicana?

Sarah Mullally tiene 63 años, nació en Inglaterra y antes de dedicarse a la vida religiosa trabajó como enfermera en el sistema de salud público británico, donde se especializó en atención oncológica y posteriormente ocupó cargos directivos en hospitales.

En 1999 fue nombrada directora nacional de enfermería del gobierno de Inglaterra, convirtiéndose en la persona más joven en ocupar ese cargo. Por su trabajo en el sector salud, recibió el título de Dama del Imperio Británico en 2005.

Años después decidió ingresar al ministerio religioso y fue ordenada sacerdotisa en 2001. Su carrera dentro de la iglesia avanzó rápidamente y en 2015 se convirtió en obispa, siendo una de las primeras mujeres en ocupar ese cargo dentro de la Iglesia de Inglaterra.

En 2018 hizo historia nuevamente al convertirse en la primera mujer obispa de Londres, uno de los cargos religiosos más importantes del país.

Mullally está casada con Eamonn, un especialista en tecnología, y tiene dos hijos adultos. A lo largo de su vida ha mantenido su vínculo con el sector salud, participando como directiva en instituciones médicas.

También ha hablado abiertamente sobre su dislexia, una condición que afecta la lectura y escritura, y que ha señalado como un reto personal que ha aprendido a enfrentar a lo largo de su carrera.

En su tiempo libre, disfruta actividades como cocinar, caminar y la cerámica, manteniendo un perfil cercano y sencillo fuera de sus responsabilidades institucionales.

Los retos que enfrentará la nueva líder anglicana

Como nueva líder espiritual de la Iglesia anglicana, Sarah Mullally tendrá que enfrentar importantes desafíos internos, especialmente las divisiones dentro de la comunión anglicana mundial, que incluyen debates sobre temas sociales y religiosos que han generado diferencias entre iglesias de distintos países.

La Iglesia anglicana tiene presencia en más de 165 países y cuenta con comunidades en distintas regiones del mundo, incluyendo América Latina, donde existen cientos de miles de fieles.

Además, Mullally también deberá trabajar en la reconstrucción de la confianza dentro de la iglesia tras los escándalos que llevaron a la renuncia de su antecesor.

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