Estrecho de Ormuz está “cerrado solo a enemigos”, afirma ministro iraní

GENERANDO AUDIO...

Estrecho de Ormuz, cerrado para “enemigos”, dice Irán. Foto: Reuters

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó que el estrecho de Ormuz está “cerrado únicamente a los enemigos”, aunque aseguró que no hay un cierre total del paso marítimo estratégico por el que transita cerca del 20% del crudo que se consume a nivel mundial.

“Desde nuestro punto de vista, no está completamente cerrado, está cerrado únicamente a los enemigos”, afirmó en la televisión estatal Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán

El canciller iraní advirtió que no existe razón para permitir el paso de embarcaciones vinculadas con países considerados enemigos o aliados de éstos.

Sin embargo, Abás Araqchi destacó que el tránsito para los países amigos se mantiene seguro gracias al Ejército iraní.

La importancia del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es una ruta de navegación crucial por la que solía transitar la quinta parte de los hidrocarburos mundiales, y tras el inicio de hostilidades de Estados Unidos e Israel contra Irán, se encuentra prácticamente paralizado.

Luego del inicio del conflicto en Medio Oriente, desde el 1 de marzo de 2026, 24 buques comerciales, incluidos 11 petroleros, han sido atacados o han notificado incidentes en el golfo, el estrecho de Ormuz o el golfo de Omán, según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

El canal suele registrar unas 120 travesías diarias, según el portal de inteligencia de la industria naviera Lloyd’s List. Del 1 al 21 de marzo, los buques de carga de materias primas realizaron solo 124 cruces, según la firma de análisis Kpler, lo que supone una disminución del 95%.

De estos, 75 fueron efectuados por petroleros y buques gaseros, y la mayoría navegaba hacia el este, saliendo del estrecho.

Los precios del combustible para buques han subido cerca de un 90% desde el inicio del conflicto, según datos del observatorio del sector Ship and Bunker.

Clarksons indicó que el costo de transportar un barril de crudo se ha duplicado hasta 10 dólares desde principios de año. Los aumentos alcanzan un nivel que no se veía desde 2022, cuando Rusia lanzó su invasión de Ucrania.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.