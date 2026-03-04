Se extiende la falta de combustible aéreo en Cuba, anuncia que tendrá queroseno hasta el 10 de abril

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/Ilustrativa

La escasez de queroseno continuará en los aeropuertos de Cuba al menos hasta abril, según una nota de las autoridades aeroportuarias difundida el martes a las compañías aéreas, en pleno bloqueo energético impuesto por Washington a la isla comunista.

Según esta notificación dirigida a las aerolíneas, y disponible en la página web de la Empresa Cubana de Navegación Aérea (ECNA), la falta de combustible se prolongará hasta el 10 de abril.

Las compañías aéreas que operan en Cuba fueron informadas el 8 de febrero de la falta de queroseno durante un mes.

Este anuncio generó la suspensión de vuelos de media docena de compañías, entre ellas rusas y canadienses. Otras compañías se vieron obligadas a organizar una escala en un tercer país en su viaje de regreso para abastecer combustible.

El bloqueo energético impuesto de facto por Washington a Cuba, donde no ha entrado ningún petrolero desde el 9 de enero, amenaza con asestar un golpe fatal al turismo, la segunda fuente de divisas de la isla después de la exportación de servicios médicos.

El sector, que emplea a unas 300 mil personas, ya se había visto debilitado en los últimos años por la pandemia y las sanciones estadounidenses.

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos viven un recrudecimiento de las tensiones desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero y la suspensión por parte de Caracas, bajo presión de Washington, de los suministros de petróleo.

Estados Unidos aplica una política de máxima presión sobre la isla de 9.6 millones de habitantes, al alegar una “amenaza excepcional” a su seguridad nacional por parte del país caribeño, a 150 km de las costas de Florida.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.