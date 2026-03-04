Irán tendría nuevo líder supremo tras muerte de Alí Jamenei; sería su hijo Mojtaba Jamenei, reporta New York Post

GENERANDO AUDIO...

Tras la muerte del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, ya se habría designado al sucesor. Se trataría de su hijo: Mojtaba Jamenei, según reportó el New York Post.

El reporte señala que Mojtaba Jamenei habría sido seleccionado por la Asamblea de Expertos como sucesor de su fallecido padre, cuyos restos serán sepultados en la ciudad santa de Mashhad, informó la agencia iraní.

¿Quién es Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán?

Mojtaba Jamenei es el hijo del fallecido Alí Jamenei. Se cree que el fallecido líder tuvo seis hijos, de los cuales, el presunto nuevo líder supremo tendría relevancia pública.

Reportes apuntan a que Mojtaba Jamenei tiene 56 años y mantiene las mismas ideas conservadoras de su fallecido padre.

El nombre de Mojtaba Jamenei había sido considerado en ocasiones como un posible candidato para convertirse en el líder supremo de Irán tras la caída del ayatola Alí Jamenei.

De acuerdo con la AFP, fue sancionado por Estados Unidos en 2019 y era una de las figuras más poderosas entre bastidores en Irán.

¿Cómo se elige al nuevo líder supremo de Irán?

Para poder ser elegido líder supremo de Irán, se debe cumplir con uno de los requisitos más importantes: ser un clérigo según el sistema iraní de tutela del jurista islámico. La teoría sostiene que, hasta el regreso del duodécimo imán chiíta, desaparecido en el siglo IX, el poder en la tierra debe ser ejercido por un clérigo venerable.

La Asamblea de Expertos, compuesta por ayatolás de alto rango elegidos cada ocho años, es el organismo que nombra al líder supremo. La Constitución también le otorga el poder de cuestionar e incluso destituir a un líder; sin embargo, nunca lo ha hecho.

En la práctica, la elección probablemente la harían las figuras más importantes de la República Islámica y luego la aprobaría la asamblea.

