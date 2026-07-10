Sepultan a exlíder supremo de Irán luego de varios días de ceremonias

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Alí Jamenei, líder supremo de Irán muerto el 28 de febrero. Foto: AFP.

Alí Jamenei, exlíder supremo de Irán, fue sepultado en Mashhad, su ciudad natal, luego de seis días de ceremonias fúnebres realizadas en distintas ciudades de Irán e Irak. El entierro ocurrió en el santuario del Imán Reza, considerado el lugar de culto más importante del país, mientras continúa la tensión militar con Estados Unidos.

Así te lo informamos en Uno Noticias:

Alí Jamenei fue enterrado en el santuario del Imán Reza

La televisión estatal iraní confirmó que el cuerpo de Alí Jamenei fue enterrado en el salón conmemorativo del santuario del Imán Reza, en Mashhad, ubicada en el noreste del país.

El funeral se realizó después de un recorrido que incluyó ceremonias en Teherán, la ciudad santa de Qom y las ciudades iraquíes de Nayaf y Kerbala.

Durante la ceremonia llamó la atención la ausencia de Mojtaba Jamenei, hijo y sucesor del exlíder supremo, quien no apareció públicamente. Desde su nombramiento como nuevo líder supremo en marzo, únicamente ha emitido mensajes a través de comunicados difundidos por medios estatales.

Según el jefe del gabinete del fallecido líder, Mohamad Mohamadi Golpaygani, el propio Jamenei había expresado su deseo de ser enterrado en Mashhad. El santuario del Imán Reza, es el lugar de culto más venerado de Irán. El Imán Reza es el único de los 12 imanes chiitas enterrados en Irán.

Funeral ocurre en medio de nuevos ataques entre Irán y Estados Unidos

El sepelio coincidió con un nuevo episodio de tensión militar entre Irán y Estados Unidos. El gobierno iraní denunció bombardeos estadounidenses contra puentes ferroviarios y otras zonas del sur y este del país, incluidos dos puentes en la vía que conecta con Mashhad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó esos ataques como un “crimen de guerra flagrante” y aseguró que afectaron infraestructura civil.

Las autoridades iraníes informaron que los bombardeos estadounidenses de los últimos dos días dejaron 14 personas muertas y 78 heridas, además de obligar al cierre de la línea ferroviaria entre Teherán y Mashhad. La televisión estatal señaló que se habilitaron alternativas de transporte terrestre para los pasajeros afectados.

El conflicto continúa pese a la tregua

Alí Jamenei, quien gobernó Irán desde 1989, murió el 28 de febrero durante bombardeos atribuidos a Israel y Estados Unidos, hecho que marcó una nueva etapa del conflicto regional.

Aunque ambos países alcanzaron recientemente un protocolo para negociar una tregua, el intercambio de ataques de los últimos días volvió a poner en riesgo el alto al fuego.

Las autoridades iraníes mantienen las ceremonias de despedida como un acto de unidad nacional mientras continúan las tensiones militares en la región.

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