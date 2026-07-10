Exalcaldesa de Múzquiz es vinculada a proceso por presunto desvío de 15 mdp

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Exalcaldesa es acusada de peculado. Foto: Magda Guardiola/FGJ Nuevo Léon

La exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, fue vinculada a proceso por los presuntos delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones, luego de que un juez considerara que existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal en su contra.

La Fiscalía Anticorrupción de Coahuila investiga presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante su administración, entre 2022 y 2025, con un daño patrimonial estimado en 15 millones de pesos.

Fiscalía acusa un presunto desvío de 15 millones de pesos

La resolución se dio tras una doble audiencia celebrada este lunes en el Centro de Justicia Penal de Saltillo.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, las investigaciones apuntan a presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos durante el periodo en que Flores Guerra encabezó el Ayuntamiento de Múzquiz.

La exalcaldesa fue detenida el 4 de julio en San Pedro Garza García, Nuevo León, cuando regresaba de la Ciudad de México, donde acudió para solicitar un juicio político contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

Permanecerá en prisión preventiva

Aunque las audiencias se realizaron a puerta cerrada, familiares de la exalcaldesa han defendido públicamente su gestión y sostienen que las acciones señaladas por la Fiscalía respondieron al pago de adeudos del municipio.

Sin embargo, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un periodo de seis meses, tiempo en el que la Fiscalía deberá concluir la investigación complementaria.

Antes de esta resolución, otro juez había revocado la medida cautelar de uso de dispositivo electrónico que le fue impuesta a finales de diciembre, cuando fue detenida por una causa distinta relacionada con el presunto ejercicio indebido de funciones.

Existen otras investigaciones abiertas

Las autoridades informaron que la administración de Tania Flores mantiene al menos 11 carpetas de investigación adicionales, las cuales podrían derivar en nuevos procesos penales.

Por ahora, la defensa de la exalcaldesa anunció que buscará una revisión judicial para intentar modificar la medida cautelar de prisión preventiva.

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