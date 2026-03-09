Putin y Trump hablan para acelerar fin de guerra con Irán

GENERANDO AUDIO...

Líderes de EE. UU. y Rusia hablaron sobre situación global. Foto: AFP

Los presidentes de Vladimir Putin y Donald Trump sostuvieron este lunes una conversación telefónica centrada en el conflicto en Irán y en la guerra en Ucrania, en un intento por explorar una salida política rápida al conflicto en Medio Oriente, informó el Kremlin.

La llamada, que duró cerca de una hora, fue descrita por Moscú como “franca y constructiva”, y en ella ambos mandatarios intercambiaron evaluaciones sobre la situación militar actual y las posibles vías diplomáticas para reducir la escalada.

Putin plantea propuestas para una solución rápida del conflicto en Irán

Durante la llamada, Putin presentó propuestas para una rápida solución del conflicto en torno a Irán, de acuerdo con el Kremlin.

El asesor presidencial ruso señaló que el diálogo fue “muy sustancial” y que podría tener importancia práctica para el trabajo futuro entre ambos países.

Ushakov indicó que el mandatario ruso expuso varias ideas orientadas a una salida política y diplomática, basadas también en contactos recientes con líderes de los estados del Golfo, con el presidente de Irán y con otros líderes internacionales.

Trump comparte su evaluación sobre la guerra con Irán

Durante la conversación, Trump ofreció su evaluación de los acontecimientos en la operación entre Estados Unidos e Israel, según el reporte del Kremlin.

Ushakov señaló que hubo un intercambio de ideas “muy sustancial y útil” entre ambos mandatarios.

La llamada se produjo horas después de que Trump afirmara que la guerra con Irán está “prácticamente terminada”, tras su conversación con el presidente ruso.

Ucrania y Venezuela también entran en la conversación

En la llamada también se abordó la situación del conflicto en Ucrania.

De acuerdo con Ushakov, Trump consideró que es de interés para Estados Unidos lograr un final rápido del conflicto con un alto el fuego y una solución a largo plazo.

El asesor del Kremlin también afirmó que Putin describió avances de las tropas rusas, lo que según Moscú, debería impulsar a Kiev a iniciar negociaciones para una solución al conflicto.

Además, ambos mandatarios discutieron la situación en Venezuela, particularmente en relación con los mercados petroleros mundiales.

