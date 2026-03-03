Siguen ataques a instalaciones petroleras; Qatar detiene producción

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Varias instalaciones petroleras fueron atacadas este martes con drones en Omán y Emiratos Árabes Unidos, mientras Qatar suspendió parte de su producción energética, en el cuarto día de guerra en Oriente Medio, tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos que provocó la muerte del ayatolá Alí Jamenei y desató la respuesta de Irán contra países petroleros del Golfo.

Irán lleva a cabo ataques desde el sábado contra infraestructuras petroleras y gasísticas de la región.

QatarEnergy suspende fabricación tras ataque

Tras cesar la producción de gas natural licuado (GNL) por un ataque iraní contra sus instalaciones, la empresa pública QatarEnergy anunció la suspensión de la fabricación de productos transformados como:

Polímeros

Metanol

Aluminio

La medida ocurre mientras continúan los ataques en la región.

Drones impactan puertos en Omán

Omán informó de un ataque con drones contra depósitos de combustible del puerto comercial de Duqm.

Uno de los depósitos resultó dañado.

No hubo pérdidas humanas, según la agencia Oman News Agency (ONA).

Un dron se estrelló cerca del puerto de Salalah sin causar víctimas.

Otros dos fueron derribados.

Omán no ha quedado al margen de la ofensiva pese a su papel de mediador en conversaciones entre Estados Unidos e Irán antes del conflicto.

Emiratos Árabes Unidos reporta más de 800 drones

En Emiratos Árabes Unidos, la interceptación de un dron provocó caída de escombros que generó un incendio en la zona industrial petrolera de Fuyaira (FOIZ), considerada la mayor capacidad de almacenamiento comercial de productos petrolíferos refinados en Oriente Medio.

Las autoridades informaron que:

No hubo heridos.

El incendio fue controlado.

Las operaciones se reanudaron.

Desde el sábado, el Ministerio de Defensa emiratí reporta más de 800 drones y cerca de 200 misiles dirigidos contra el país.

