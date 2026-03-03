Se dispara costo de transporte de petróleo y gas por cierre del estrecho de Ormuz

GENERANDO AUDIO...

El cierre del estrecho de Ormuz este martes, tras la ofensiva ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán y los ataques posteriores de Teherán a barcos e instalaciones energéticas, paralizó el transporte marítimo de petróleo y gas en Oriente Medio, disparando los costos logísticos y elevando los precios internacionales del crudo y el gas.

El tráfico por el estrecho —una arteria que representa alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo y gas— permanece cerrado por cuarto día consecutivo luego de que Irán atacara cinco embarcaciones. Cientos de petroleros con crudo y gas natural licuado (GNL) quedaron varados cerca de centros de distribución como el puerto de Fujaira, sin poder llegar a Asia y Europa.

Transporte marítimo en máximos históricos

Las tarifas de transporte marítimo alcanzaron máximos históricos a medida que se intensificó el conflicto y se bloquearon rutas clave.

El impacto logístico se agrava porque:

Qatar cerró sus instalaciones de gas natural licuado, responsables de cerca del 20% de las exportaciones mundiales

Arabia Saudita suspendió la producción en su mayor refinería nacional

Israel y el Kurdistán iraquí detuvieron gran parte de su bombeo

Un tanque fue alcanzado en el puerto de Duqm, Omán

Se registró un incendio en Fujaira, Emiratos Árabes Unidos

El cierre obliga a países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait e Irán a considerar recortes de producción en cuestión de días si no logran redirigir cargamentos.

Petróleo Brent y gas europeo se disparan

El efecto inmediato se reflejó en los mercados:

El crudo ha avanzado más de 15% desde el viernes

El Brent subía 6% y superó los 82 dólares por barril, su nivel más alto desde julio de 2024

El gas en Europa se disparó 40%

También subieron azúcar, fertilizantes y soja

El conflicto pone en riesgo la recuperación económica en Europa y Asia si se prolonga, ya que la región afectada representa casi un tercio de la producción mundial de petróleo y cerca de una quinta parte del gas natural.

Impacto político y económico en Estados Unidos

En Estados Unidos, el precio de la gasolina superó los 3 dólares por galón por primera vez desde noviembre, semanas después de que Trump destacara reducciones previas.

El aumento supone presión política de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el de Energía, Chris Wright, anunciarán medidas para mitigar el impacto, según informó el secretario de Estado, Marco Rubio.

India raciona gas y Europa busca alternativas

India comenzó a racionar suministro de gas a industrias tras el cierre de producción en Qatar.

Europa, dependiente de importaciones energéticas, podría acelerar la reposición de reservas tras un invierno frío y aumentar su dependencia del gas estadounidense.

Mientras tanto, el cierre del estrecho de Ormuz mantiene en tensión a los mercados globales, con impacto directo en transporte marítimo, costos energéticos e inflación internacional.

