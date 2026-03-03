Arabia Saudí confirma incendio en embajada de Estados Unidos; fue atacada con drones por Irán

GENERANDO AUDIO...

Embajada de Estados Unidos en Riad, atacada por Irán; confirman incendio. Foto: AFP

La Embajada de Estados Unidos en Riad sufrió un incendio tras ser alcanzada por dos drones, confirmó el Gobierno de Arabia Saudí la madrugada de este martes.

Un portavoz del Ministerio de Defensa saudí informó que la sede diplomática fue impactada por dos drones, aunque aclaró que se trata de estimaciones preliminares. Asimismo, no se reportaron víctimas.

Daños menores en la embajada estadounidense

La autoridad militar señaló que el inmueble registró daños materiales “menores” y un incendio “limitado” como consecuencia del impacto. Más tarde, el portavoz confirmó que el Ejército saudí interceptó y destruyó otros ocho drones lanzados contra las proximidades de Riad y Al Kharj, localidad ubicada al sureste de la capital.

Estados Unidos emite alerta y restringe viajes

La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí emitió una notificación de confinamiento para ciudadanos estadounidenses en Yeda, Riad y Dhahran. También recomendó a sus nacionales refugiarse en sus hogares de inmediato y anunció restricciones a viajes no esenciales a instalaciones militares en la región.

Trump anticipa respuesta

El presidente Donald Trump declaró que “pronto se sabrá” la respuesta de Estados Unidos al ataque contra su representación en Arabia Saudí. En relación con los ataques iraníes contra bases militares en la región, afirmó que no cree necesario desplegar tropas en el terreno, aunque horas antes había sugerido lo contrario en declaraciones al New York Post.

La situación mantiene en alerta a autoridades saudíes y estadounidenses mientras continúan las tensiones en la región.

