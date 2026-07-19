Sismo de magnitud 5.1 en Perú deja saldo de 6 muertos y 32 heridos

| 13:03 | Agencias | AFP

Un sismo de magnitud 5.1 que se registró el sábado en una región andina de Perú dejó seis personas fallecidas y 32 heridos, informaron este domingo autoridades.

“Tenemos reportado seis personas fallecidas y 32 heridos”, dijo el primer ministro Luis Enrique Arroyo al canal de televisión TV Perú.

El movimiento sísmico ocurrió a las 21:24 horas locales, a una profundidad de 24 kilómetros y su epicentro se localizó en el distrito de Chongos Bajo, unos 300 km al este de Lima, en la región de Junín, informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP).

Sismo de sismo de magnitud 5.1 deja 6 muertos en Perú

Por lo alejado del lugar los primeros reportes preliminares no informaban de fallecidos.

“El sismo ha destrozado nuestro hogar. Aquí hay muchas casas de adobe que han colapsado”, dijo un poblador de Chongos Bajo al canal N de televisión.

El jefe del Indeci, el general Luis Vásquez, explicó que la escasa profundidad del sismo, sumada a la presencia de viviendas construidas con adobe y quincha, contribuyó a que se produjeran graves daños en varias localidades.

Según Indeci, hubo en total unos 300 damnificados y 48 viviendas resultaron destruidas.

Usuarios de redes sociales han compartido videos del sismo ocurrido ayer sábado en la zona andina de Perú.

Gobierno de Perú manda ayuda a los afectados por el sismo

El presidente José María Balcázar declaró a radio Nacional que el gobierno reaccionó de inmediato con “el envío de ayuda humanitaria y la coordinación con las autoridades para atender a las familias damnificadas y brindarles asistencia urgente”.

“Lamento profundamente las consecuencias del sismo.Expreso mis más sentidas condolencias a los familiares de las personas fallecidas y mi solidaridad con quienes han resultado afectados”, indicó la presidenta electa Keiko Fujimori en sus redes sociales.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, dijo a la AFP que el sismo fue provocado por la reactivación de la “falla tectónica Altos del Mantaro”, ubicada cerca de la ciudad de Chupaca en Junín.

“Cualquier evento sísmico que se genere cerca de esta falla va a producir altos niveles de sacudimiento de suelo”, explicó.

Después del evento principal, el IGP registró 12 réplicas, la mayoría de baja magnitud.

Perú se ubica en zona altamente sísmica

Perú, con 34 millones de habitantes, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste americana y este asiática.

En estas regiones se registra la mayor actividad sísmica del mundo. Al año, solo en Perú se producen al menos 400 sismos de una magnitud de 4.0 grados, de los cuales un centenar son perceptibles por la población.

El último terremoto de gran magnitud y consecuencias trágicas ocurrió en la ciudad de Pisco, en la región de Ica (sur), el 15 de agosto de 2007, cuando un sismo de 7.9 grados, con epicentro en la costa central, dejó 595 muertos. En esa ocasión hubo un pequeño tsunami.

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