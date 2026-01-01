GENERANDO AUDIO...

SRE descarta víctimas en Suiza tras gran incendio. Foto: Getty

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta el momento, no se tiene registro de ciudadanos mexicanos afectados por el incendio ocurrido durante los festejos de Año Nuevo en el bar “Le Constellation”, ubicado en Crans-Montana.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la Cancillería mexicana expresó su solidaridad con las víctimas y con el pueblo suizo, y señaló que la Embajada de México en Suiza se mantiene atenta para brindar apoyo en caso de ser necesario.

Las autoridades competentes reiteraron que continúan en contacto permanente con las instancias locales para dar seguimiento al caso.

Descartan atentado tras incendio en bar de Crans-Montana

El inicio de 2026 estuvo marcado por un incendio ocurrido durante la madrugada del 1 de enero en un establecimiento de la región de Crans-Montana, en Suiza, donde se encontraban turistas y residentes celebrando la llegada del Año Nuevo.

De acuerdo con reportes de la Policía cantonal de Valais, el fuego se declaró alrededor de la 01:30 horas, momento en el que también se escuchó una explosión, lo que generó pánico entre las personas que se encontraban en el lugar.

Tras los primeros peritajes, las autoridades suizas informaron que se descartó la hipótesis de un atentado, al determinar que la explosión estuvo relacionada con el desarrollo del incendio y no con un acto deliberado. No obstante, el origen exacto del fuego permanece indeterminado, por lo que la investigación continúa abierta.

Decenas de muertos tras explosión en estación de esquí en Suiza

Medios locales, citando a la Policía suiza, reportaron que al menos 40 personas fallecieron y alrededor de 100 resultaron heridas a consecuencia de la explosión y posterior incendio registrados en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, durante la noche de Año Nuevo.

Las autoridades locales continúan con las labores de identificación de víctimas, así como con la atención médica a los lesionados, mientras se mantienen las investigaciones para determinar las causas que originaron el siniestro.

