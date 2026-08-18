De García Luna a Cienfuegos: casos con testigos protegidos que prosperaron y los que no en EE.UU.

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Personajes que se convirtieron o cayeron por testigos protegidos. Foto: Cuartoscuro

En Estados Unidos, los testimonios de testigos protegidos y colaboradores han formado parte de investigaciones y juicios contra capos, integrantes del crimen organizado y funcionarios mexicanos, pero no todos los casos han tenido el mismo desenlace: mientras algunos terminaron en condenas, otros concluyeron con cargos retirados, absoluciones o sin una condena.

Los expedientes de Genaro García Luna, Joaquín “El Chapo” Guzmán, Rubén Oseguera “El Menchito” y Salvador Cienfuegos muestran los distintos resultados que puede tener la cooperación con las autoridades estadounidenses.

No todos los colaboradores forman parte formalmente del Programa Federal de Seguridad de Testigos (WITSEC), administrado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Este programa protege a testigos cuyas vidas están en riesgo por colaborar con el gobierno y puede incluir a acusados que cooperan con las autoridades. Desde 1971, ha protegido a alrededor de 19 mil 300 participantes.

Por ello, resulta más preciso hablar de “testigos protegidos y colaboradores”. En los expedientes estadounidenses también aparecen términos como cooperating witness o cooperating defendant, que identifican distintas formas de cooperación con las autoridades.

El mecanismo puede funcionar de varias maneras. Un acusado puede aportar información a cambio de beneficios judiciales, un integrante de una organización puede declarar contra antiguos socios o un informante puede proporcionar datos para obtener órdenes judiciales o localizar objetivos.

El Departamento de Justicia establece que los fiscales deben registrar si el testigo declaró ante un gran jurado o en juicio, cuál era su situación dentro del caso, contra quién colaboró, si hubo condenas y qué contribución realizó a la investigación.

Por eso, la participación de un colaborador puede ir desde aportar información para una investigación hasta convertirse en una parte relevante de la evidencia presentada durante un juicio.

Sin embargo,una declaración no permite establecer automáticamente que una persona se detuvo por información proporcionada por ese testigo.

Genaro García Luna: colaboradores declararon contra el exfuncionario

El caso de Genaro García Luna es uno de los ejemplos más claros de cómo los colaboradores de la justicia estadounidense pueden convertirse en testigos contra funcionarios mexicanos.

El exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón se declaró culpable en febrero de 2023 de los cinco cargos que enfrentaba en Estados Unidos. En octubre de 2024 recibió una sentencia de más de 38 años de prisión.

Durante el juicio declararon antiguos integrantes de organizaciones criminales, entre ellos:

Sergio Villarreal Barragán, el “Grande”

Óscar Nava Valencia, el “Lobo”

Jesús el “Rey” Zambada

Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit

Tirso Martínez Sánchez

Otros antiguos integrantes o colaboradores del narcotráfico

Sus declaraciones describieron presuntos pagos y relaciones entre funcionarios y organizaciones criminales.

La investigación fue producto de un trabajo que se desarrolló durante varios años y con la participación de distintas agencias. Los colaboradores formaron parte de la construcción del caso y sus testimonios se presentaron ante el jurado junto con otra evidencia.

El proceso terminó con una condena de más de 38 años de prisión.

Genaro García Luna. Foto: Cuartoscuro

Edgar Veytia: el colaborador que declaró contra García Luna

El caso de Edgar Veytia permite observar otro aspecto del mecanismo de cooperación.

El exfiscal general de Nayarit se declaró culpable en Estados Unidos de participar en una conspiración internacional para producir y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana.

En septiembre de 2019 se le condenó a 20 años de prisión. El Departamento de Justicia sostuvo que utilizó su posición para favorecer al grupo criminal H-2 y recibió sobornos a cambio.

Posteriormente, Veytia colaboró con las autoridades estadounidenses y declaró durante el juicio de García Luna.

En 2024 un juez estadounidense redujo su condena de 20 a 10 años después de su colaboración con las autoridades. En febrero de 2025 salió de prisión tras cumplir algo menos de ocho años, de acuerdo con reportes periodísticos.

La secuencia puede resumirse así:

Acusado

Se declara culpable

Coopera con autoridades estadounidenses

Proporciona información

Declara contra otros

Obtiene beneficios judiciales

Joaquín el “Chapo” Guzmán: 14 testigos colaboradores

El juicio contra Joaquín el “Chapo” Guzmán es otro de los principales ejemplos de utilización de colaboradores procedentes del propio mundo criminal.

El Departamento de Justicia informó que durante el proceso declararon 14 testigos colaboradores.

Entre ellos estuvieron:

Jesús el “Rey” Zambada

Vicente Zambada Niebla, el “Vicentillo”

Miguel Ángel Martínez

Tirso Martínez

Dámaso López

Alex Cifuentes

La evidencia no se limitó a testimonios. También se presentaron incautaciones de droga y armas, libros contables, mensajes, fotografías, videos y comunicaciones interceptadas.

El jurado declaró culpable a Guzmán Loera en febrero de 2019 y posteriormente se condenó a cadena perpetua más 30 años de prisión.

Joaquín “el Chapo” Guzám. Foto: AFP

Vicente Zambada y el juicio contra El Chapo

Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael el “Mayo” Zambada, se declaró culpable en Estados Unidos y cooperó con las autoridades.

Su participación en el juicio contra el Chapo es uno de los ejemplos de un integrante de una organización criminal que posteriormente aporta información contra otro de sus antiguos dirigentes.

Guzmán fue detenido en México en 2014, escapó posteriormente y fue recapturado en 2016. La cooperación de Zambada Niebla tuvo relevancia principalmente dentro del proceso judicial estadounidense contra Guzmán.

Rubén Oseguera González, el “Menchito”: colaboradores durante el proceso

Rubén Oseguera González, el “Menchito”, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, fue detenido en México en 2015 y posteriormente extraditado a Estados Unidos.

Su captura no se originó en una declaración de un testigo protegido estadounidense. Sin embargo, durante el proceso en Estados Unidos aparecieron testimonios de personas vinculadas con organizaciones criminales.

Uno de los nombres relevantes fue Óscar Nava Valencia, el “Lobo”, quien también había colaborado con el gobierno estadounidense y había declarado contra García Luna.

El caso terminó con la declaración de culpabilidad de Oseguera González y una condena de cadena perpetua más 30 años.

El expediente también muestra que un mismo colaborador puede aportar información en varios procesos diferentes.

E l”Menchito”: pasará el resto de su vida en una cárcel de EE. UU. Fuente: AFP

Alfredo el “Mochomo” Beltrán Leyva: tres colaboradores en el expediente

Alfredo Beltrán Leyva, el “Mochomo”, se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina.

El Departamento de Justicia señaló que el caso fue investigado por el FBI, la DEA y otras agencias dentro de una investigación de crimen organizado.

En los documentos judiciales aparecen tres testigos colaboradores que aportaron información sobre la estructura y el papel de Beltrán Leyva. Los cooperadores lo identificaron como una de las principales autoridades de la organización y describieron su control sobre zonas estratégicas para el tráfico de drogas.

El caso terminó con una declaración de culpabilidad.

Alfredo Beltrán Leyva, el “Mochomo”. Foto Cuartoscuro

El caso Camarena: informantes, condenas y un proceso que no prosperó

La investigación por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985, constituye uno de los antecedentes históricos de la utilización de informantes y testigos vinculados con organizaciones criminales mexicanas.

Durante los procesos en Estados Unidos declararon informantes y antiguos integrantes de organizaciones criminales.

Uno de ellos fue Juan Fernández, informante de la DEA, quien declaró en el juicio de 1990 sobre el funcionamiento del Cártel de Guadalajara y sobre pagos que, según su testimonio, recibían funcionarios mexicanos.

Los procesos produjeron condenas, pero también controversias sobre la credibilidad de algunos testigos y la forma en que fueron obtenidas y utilizadas determinadas declaraciones.

Rubén Zuno Arce: condena después de un segundo juicio

Rubén Zuno Arce, empresario mexicano y cuñado del expresidente Luis Echeverría, fue acusado de participar en la conspiración para secuestrar a Camarena.

En el primer proceso fue condenado, pero un juez anuló esa condena y ordenó un nuevo juicio debido a la manera en que la fiscalía había presentado el testimonio de un testigo.

Para el segundo juicio, Zuno fue nuevamente declarado culpable. En marzo de 1993 recibió dos cadenas perpetuas concurrentes, además de condenas adicionales por delitos relacionados con la organización criminal.

Humberto Álvarez Machaín: absolución en Estados Unidos

Humberto Álvarez Machaín fue acusado de mantener con vida a Camarena durante la tortura para que los captores pudieran seguir interrogándolo.

En 1990 fue sustraído de México por personas que actuaron a petición de la DEA y trasladado a Estados Unidos. La Suprema Corte estadounidense determinó en 1992 que su captura no impedía que fuera juzgado en ese país.

Sin embargo, en diciembre de 1992 el juez federal determinó que las pruebas presentadas por el gobierno no eran suficientes y ordenó su absolución al concluir la presentación de la evidencia de la fiscalía. Álvarez Machaín regresó a México.

Ismael el “Mayo” Zambada: colaboración de su hijo, pero sin vínculo probado con su captura

El caso de Ismael el “Mayo” Zambada requiere una precisión particular porque uno de los posibles testigos relevantes es su propio hijo, Vicente Zambada Niebla.

Vicente es un colaborador de las autoridades estadounidenses y ya declaró contra Joaquín Guzmán Loera. Su información puede tener relevancia como elemento probatorio para conocer el funcionamiento del Cártel de Sinaloa y eventualmente aportar información contra su padre.

Zambada fue detenido en julio de 2024, cuando llegó a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López.

Además, el caso ya avanzó judicialmente. En agosto de 2025 Zambada se declaró culpable y el 20 de julio de 2026 fue sentenciado a cadena perpetua. El Departamento de Justicia señaló que numerosos testigos habían declarado previamente sobre la corrupción que permitió operar al Cártel de Sinaloa durante décadas.

Joaquín Guzmán López: cooperación posterior a su detención

Joaquín Guzmán López fue detenido junto con el Mayo Zambada en julio de 2024.

Posteriormente, el caso estadounidense avanzó mediante una negociación judicial y cooperación con las autoridades.

La diferencia cronológica es importante: la detención ocurrió antes de que se conociera públicamente su cooperación.

Por ello, no debe presentarse el caso como si un testigo protegido hubiera llevado a las autoridades estadounidenses hasta Guzmán López.

La secuencia conocida es:

detención → proceso judicial → cooperación → posible utilización de información contra terceros.

Foto: ICE

Salvador Cienfuegos: acusación en EE. UU. que no terminó en condena

El caso del general Salvador Cienfuegos muestra un expediente en el que las acusaciones estadounidenses no terminaron en una condena.

Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre de 2020 en Los Ángeles, California. Estados Unidos lo acusó de delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

Después de negociaciones entre México y Estados Unidos, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó retirar los cargos para que Cienfuegos pudiera ser investigado en México. La solicitud fue aceptada y el general regresó a México.

Posteriormente, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal, después de analizar las pruebas enviadas por Estados Unidos y obtener información adicional.

Salvador Cienfuegos fue detenido en EE.UU. en 2020. Foto: Cuartoscuto.

Investigaciones periodísticas posteriores señalaron que Edgar Veytia había proporcionado información relacionada con el entorno del Cártel H-2 y Cienfuegos.

Sin embargo, parte de esa información era de segunda mano y los investigadores también enfrentaron dudas sobre la credibilidad de Veytia. Además, la investigación estadounidense incluía comunicaciones interceptadas y otros elementos.

Por ello, no puede afirmarse que Veytia acusó a Cienfuegos y por eso Estados Unidos lo detuvo.

Andrés Manuel López Beltrán: no hay confirmación sobre un testigo protegido

El caso de Andrés Manuel López Beltrán debe mantenerse separado de los expedientes judiciales anteriores.

El 14 de agosto de 2026, López Beltrán informó que Estados Unidos había revocado su visa. Reuters reportó que el político mexicano sostuvo que la decisión tenía una motivación política y que Estados Unidos no le había proporcionado evidencia de algún delito.

La Embajada de Estados Unidos en México defendió de manera general la facultad de cancelar visas por razones de seguridad, pero el Departamento de Estado no comentó el caso específico por razones de confidencialidad.

Hasta ahora, no existe información pública suficiente para afirmar que:

Un testigo protegido estadounidense declaró contra López Beltrán

Esa declaración originó una investigación en Estados Unidos

La cancelación de su visa fue consecuencia de esa declaración

López Beltrán esté acusado penalmente en Estados Unidos

Por ello, no debe colocarse su caso junto a García Luna o El Chapo como un caso probado de utilización de un testigo colaborador.

Dos exfuncionarios de Sinaloa, dos posibles colaboradores

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos en mayo de 2026 y enfrenta acusaciones por presuntos vínculos con Los Chapitos. Medios mexicanos, con base en fuentes estadounidenses, han reportado que el general retirado habría comenzado a colaborar con el Departamento de Justicia y podría obtener beneficios judiciales a cambio de información.

Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer públicamente un acuerdo judicial definitivo que confirme que Mérida Sánchez forme parte del Programa Federal de Protección de Testigos de Estados Unidos. Por ello, su posible cooperación debe distinguirse de una incorporación formal a WITSEC.

Otro caso es el de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, quien también se entregó a las autoridades estadounidenses. Reportes señalan que ambos exfuncionarios aparecen en la investigación estadounidense relacionada con funcionarios sinaloenses y que Díaz Vega también tendría posibilidades de cooperar con las autoridades.

En ambos casos, la información disponible apunta a una posible colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero no existe confirmación pública de que alguno de los dos ya forme parte formal del Programa Federal de Protección de Testigos.

¿Qué casos involucran a testigos protegidos y qué resultado tuvieron?

Caso Papel de colaboradores o testigos Resultado Genaro García Luna Testimonios de múltiples colaboradores, incluidos exintegrantes de Sinaloa y Edgar Veytia Condenado: más de 38 años Joaquín el “Chapo” Guzmán 14 testigos colaboradores, entre ellos Vicente y Jesús Zambada Condenado: cadena perpetua + 30 años Rubén Oseguera el “Menchito” Testimonios de integrantes y colaboradores de organizaciones criminales Condenado: cadena perpetua + 30 años Alfredo el “Mochomo” Beltrán Leyva Tres colaboradores aportaron información sobre su papel dentro de la organización Se declaró culpable Rubén Zuno Arce Informantes y exintegrantes de organizaciones criminales; segundo juicio con nuevos testigos Condenado a cadena perpetua Humberto Álvarez Machaín Evidencia testimonial en el caso Camarena Absuelto en EE. UU. Salvador Cienfuegos Información de colaboradores, incluida la proporcionada por Veytia, además de otras evidencias Cargos estadounidenses retirados; FGR decretó no ejercicio de la acción penal Ismael el “Mayo” Zambada Su hijo Vicente es colaborador de EE. UU. y puede ser relevante como fuente de información Condenado a cadena perpetua en 2026; no puede atribuirse su captura a Vicente Joaquín Guzmán López Cooperación posterior a su captura Cooperación posterior; no puede decirse que un testigo provocara su captura Andrés Manuel López Beltrán No hay confirmación pública de un testigo protegido estadounidense Visa revocada; sin acusación penal pública en EE. UU.

Por ello, la participación de un colaborador debe analizarse junto con el resto de la evidencia presentada en cada expediente y sin atribuirle automáticamente una detención o una condena.

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