Ellos son los 10 mexicanos señalados por narcotráfico por EE. UU. en Sinaloa

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Acusa EE. UU. a funcionarios de Sinaloa de narco. Foto: Uno TV

Una acusación federal en Estados Unidos puso bajo investigación a la cúpula del poder en Sinaloa. El gobernador Rubén Rocha Moya, un senador en funciones, mandos policiales, un alcalde y exfuncionarios clave fueron señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El expediente no habla de casos aislados, sino de una estructura: políticos, operadores financieros y jefes de seguridad que, según la imputación, habrían ocupado sus cargos mientras formaban parte de una red que facilitaba el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

De los 10 señalados, el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, quien había sido detenido el 11 de mayo en Arizona, ya no aparece en los registros del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP) desde el pasado 11 de agosto de 2026, fecha en la que abandonó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.

El exfuncionario permaneció detenido en ese lugar durante aproximadamente tres meses. Sin embargo, su salida del centro de detención no significa necesariamente que haya quedado en libertad o que haya dejado de estar bajo custodia de autoridades estadounidenses.

Una posibilidad es que Mérida Sánchez se encuentre en otro esquema de custodia mientras se define su situación jurídica, incluso en el marco de una eventual cooperación con autoridades de ese país.

Estos son los perfiles de los 10 funcionarios incluidos en la acusación:

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

Nacido el 15 de junio de 1949 en Badiraguato, Sinaloa, Rubén Rocha Moya construyó una trayectoria que transitó de las aulas al poder estatal.

Su formación académica es amplia: licenciado en Educación Media con especialidad en Matemáticas, licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Ciencias de la Educación y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Formó parte del Padrón de Excelencia del extinto Conacyt.

Su carrera política se remonta a los años 80. En 1986 fue candidato a la gubernatura por el Movimiento Popular Sinaloense. Volvió a competir en 1998 bajo una coalición encabezada por el PRD.

Entre 1993 y 1997 fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, periodo en el que impulsó nuevos programas de doctorado y expansión de infraestructura universitaria.

Posteriormente ocupó cargos estratégicos dentro del Gobierno estatal: coordinador de asesores de dos gobernadores —Jesús Aguilar Padilla y Quirino Ordaz Coppel—, además de funciones dentro del ISSSTE.

En 2018 llegó al Senado y presidió la Comisión de Educación. Para 2021, bajo la alianza de Morena y el PT, alcanzó la gubernatura de Sinaloa.

A lo largo de su trayectoria ha militado en el Partido Socialista Unificado de México, el PRD y Morena.

Foto. Cuartoscuro

Enrique Inzunza Cázarez, senador

Con 53 años, Enrique Inzunza Cázarez consolidó su carrera en el ámbito jurídico antes de dar el salto a la política legislativa.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca y una maestría en Derecho Constitucional y Amparo.

Su paso por el Poder Judicial incluye haber sido magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. Posteriormente se desempeñó como secretario general de Gobierno.

Electo senador por mayoría relativa, preside la Comisión de Estudios Legislativos e integra comisiones clave como Defensa Nacional, Justicia, Gobernación y Derechos Humanos.

Foto: X / @InzunzaCazarez

Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa

Contador de formación, Enrique Alfonso Díaz Vega ha desarrollado su trayectoria en el ámbito administrativo y empresarial.

Fue director general de empresas privadas durante casi dos décadas, antes de incorporarse al servicio público.

Desde noviembre de 2021 ocupó la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa, posición clave en el manejo de recursos estatales.

Foto: Gob. de Sinaloa

Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa y con estudios de posgrado en ciencias jurídico-penales, Castro Saavedra ha construido su carrera dentro de la procuración de justicia.

Ingresó a la Procuraduría estatal a finales de los 90 y acumuló más de dos décadas dentro de la institución.

Se desempeñó como agente del Ministerio Público y, en años recientes, como director de la Unidad de Litigación Oral en la región centro.

Al momento de su identificación en el expediente, ocupaba el cargo de vicefiscal en la Fiscalía General del Estado.

Foto: Fiscalía de Sinaloa

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa

Con 30 años de servicio, Almanza Avilés desarrolló una carrera completa dentro de la policía investigadora en Sinaloa.

Ingresó en 1991 a la Policía Judicial del Estado y pasó por múltiples áreas: delitos patrimoniales, homicidios, coordinación de investigaciones y unidades especializadas.

En 2017 fue nombrado encargado de la Policía de Investigación, y en 2019 asumió formalmente como comisario general, cargo que mantuvo hasta noviembre de 2022.

Su trayectoria incluye participación en la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el estado y capacitación de personal en investigación criminal.

Foto: Coordinación General del CESP

Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa

Contreras Núñez se formó como criminalista en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y, posteriormente, cursó estudios en Derecho.

Su carrera inició en 2003 como perito en criminalística, enfocándose en homicidios dolosos. A lo largo de los años ocupó posiciones en investigación de robos, unidades antisecuestros y desaparición forzada.

En 2022 fue designado encargado de la Comisaría General de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa.

Su perfil combina formación técnica, operación en campo y liderazgo en áreas especializadas de seguridad.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa

Con formación militar y académica en derecho, Gerardo Mérida Sánchez desarrolló su carrera dentro de las Fuerzas Armadas antes de incorporarse a la seguridad pública estatal.

Cuenta con estudios en administración militar y una maestría en Seguridad y Defensa Nacional.

Su trayectoria incluye comandancias en diversas zonas militares del país, así como funciones estratégicas dentro del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

También fue agregado militar en la embajada de México en Chile y director de la Escuela Militar de Inteligencia.

En septiembre de 2023 asumió como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

El exfuncionario fue detenido el 11 de mayo en Arizona, Estados Unidos, pero ya no aparece en los registros del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, de acuerdo con los registros oficiales.

Su salida del centro de detención no significa necesariamente que haya quedado en libertad o que haya dejado de estar bajo custodia de autoridades estadounidenses. Una posibilidad es que se encuentre en otro esquema de custodia mientras se define su situación jurídica, incluso en el marco de una eventual cooperación con autoridades de ese país.

Foto: Gobierno de de Sinaloa

José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa

Con el alias “Tornado”, Dionisio Hipólito cuenta con formación en estrategia y gestión de seguridad.

Ha cursado estudios en el Heroico Colegio Militar y en la Escuela de Inteligencia y Estrategia, además de una maestría en gestión de servicios de seguridad en proceso.

Se desempeñó como subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.

Foto: LinkedIn

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán

Nacido el 23 de febrero de 1985 en Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil es arquitecto por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con estudios de posgrado en prevención de riesgos laborales.

Su carrera política está estrechamente vinculada a Rubén Rocha Moya desde etapas tempranas.

Inició en la administración estatal en 2007 y posteriormente ocupó cargos técnicos y administrativos, incluido un puesto en el ISSSTE.

Participó como operador político en campañas y fue delegado de programas federales en Sinaloa.

En junio de 2022 fue designado presidente municipal sustituto de Culiacán, y en 2024 obtuvo el cargo mediante elección con más de 200 mil votos.

Foto: Cuartoscuro

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán

De Juan Valenzuela Millán, identificado como “Juanito”, la información pública es prácticamente inexistente.

Se le ubica como excomandante de alto nivel en la Policía Municipal de Culiacán.

Su perfil, a diferencia del resto, permanece opaco, sin registros académicos, trayectoria pública detallada o historial profesional accesible.

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