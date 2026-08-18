Sheinbaum adelanta posible extradición a México del contraalmirante Fernando Farías, señalado por huachicol fiscal

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Traslado de Fernando Farías. Foto: X @SPFArgentina

El contraalmirante Fernando Farías Laguna, señalado por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, podría ser trasladado a México desde Argentina, donde permanece detenido desde abril de 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este martes 18 de agosto que todo apunta a que el movimiento podría concretarse próximamente, aunque todavía no está confirmado.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dar seguimiento al proceso.

“No sé si el día de hoy, mañana o pasado, pero parece indicar que sí”, señaló la mandataria al referirse al posible traslado.

¿Por qué Fernando Farías Laguna es requerido en México?

La FGR señala a Farías Laguna como presunto líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos.

De acuerdo con la información del caso, la red habría introducido combustibles al país mediante esquemas de simulación de importaciones para evitar el pago de impuestos.

En México, Farías es requerido por su presunta participación en esta organización. La investigación también involucra a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, y a otras personas.

En septiembre, Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido en México junto con otras 13 personas, entre ellas cinco marinos, por su presunta participación en el mismo esquema.

¿Cuándo y dónde fue detenido Fernando Farías?

Fernando Farías Laguna fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina, luego de que las autoridades lo localizaran con documentación falsa.

El exmando naval permanecía prófugo desde noviembre del año pasado y México solicitó formalmente su extradición.

Durante su primera audiencia ante un juez en Buenos Aires, Farías tuvo la posibilidad de aceptar o rechazar la extradición. Su defensa argumentó que su vida e integridad personal estarían en riesgo si regresaba a México y solicitó asilo político en Argentina.

¿Qué pasa con su proceso en Argentina?

Farías permanece bajo custodia de las autoridades argentinas mientras avanza el proceso judicial relacionado con su situación.

El uso de un documento falso también complicó el caso, pues podría abrir un proceso penal en Argentina. La defensa planteó que primero se aclare esa situación y posteriormente, de ser procedente, pueda ser deportado a México.

Ahora, las declaraciones de Sheinbaum apuntan a un posible traslado a territorio mexicano, aunque la presidenta no confirmó que ya se haya concretado ni precisó la fecha.

La mandataria indicó que la FGR y la SRE están dando seguimiento al proceso.

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