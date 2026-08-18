Cierre de escuelas militarizadas afectaría a 13 mil alumnos; especialistas cuestionan decisión de la SEP

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La decisión de poner fin al modelo de escuelas militarizadas para el ciclo 2026-2027 afectaría a alrededor de 13 mil estudiantes, principalmente en Nuevo León y Guanajuato, de acuerdo con especialistas consultados.

La cifra también contrasta con los 26 planteles mencionados por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado. Según el especialista en educación Marco Fernández, un reporte de la propia dependencia señala que habría al menos 59 planteles, de los cuales 36 corresponden a educación media superior.

Especialistas cuestionan cierre de escuelas militarizadas

Para Patricia Vázquez, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, la decisión afecta los derechos de las familias cuyos hijos están inscritos en estas instituciones.

La especialista cuestionó que la autoridad educativa federal pueda suspender o cerrar instituciones mediante un oficio y un comunicado, al considerar que los procesos para hacerlo deben seguir otros mecanismos.

Fernández también señaló que la legislación únicamente reconoce dos tipos de educación: pública y privada.

De acuerdo con el especialista, la ley no contempla expresamente categorías como el modelo militarizado, bilingüe, trilingüe o Montessori.

¿Por qué se decidió terminar con este modelo?

La decisión de poner fin a las escuelas militarizadas ocurre después de la muerte de Dafne, estudiante de una de estas instituciones en Tamaulipas.

Los especialistas consultados consideran que la determinación estaría relacionada con el desconocimiento sobre el funcionamiento de este tipo de escuelas e incluso sobre lo que establece la ley.

También advierten que detrás de la decisión podría existir preocupación por reconocer que la autoridad educativa está rebasada en sus obligaciones para garantizar la seguridad dentro de las aulas.

Especialistas: Seguridad debe garantizarse en cualquier escuela

Patricia Vázquez señaló que, independientemente del modelo educativo o de si una institución es pública o privada, las autoridades deben garantizar la seguridad y la integridad de los estudiantes.

Esto incluye, señaló, su integridad física, psicológica y emocional.

El tema será abordado con mayor profundidad en una segunda entrega.

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