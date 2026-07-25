Pastores mexicanos son detenidos por ICE rumbo a un retiro espiritual en Texas

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Pastores cristianos se dirigían a retiro en Texas. Foto: Reuters

Una pareja de pastores mexicanos fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando se dirigía a un retiro espiritual en Texas, un caso que ha provocado la reacción de organizaciones religiosas, las cuales denuncian presuntas amenazas para obligarlos a firmar su salida voluntaria del país.

De acuerdo con información de EFE, Nepthalí Zozaya Saucedo y Cinthia Saraí Cardona Otero fueron arrestados el jueves mientras viajaban desde el aeropuerto de McAllen hacia un encuentro pastoral organizado por la Asociación Evangelista de Billy Graham. La pareja viajaba acompañada de sus tres hijos, quienes son ciudadanos estadounidenses.

Organizaciones denuncian presiones contra la pareja

Durante una conferencia de prensa, integrantes de la Red Nacional Latino Cristiana (LCNN) afirmaron que los agentes migratorios presuntamente presionaron a los pastores para firmar documentos de salida voluntaria bajo la amenaza de separarlos de sus hijos.

“Estamos profundamente perturbados por los informes de que el ICE amenazó con separarlos de sus hijos si no firmaban documentos de salida voluntaria. Ningún padre debería ser presionado jamás para renunciar a sus derechos bajo la amenaza de perder a sus hijos”, declaró Sandy Ovalle, integrante de la junta directiva de la organización.

La base de datos del ICE indica que ambos permanecen bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Aseguran que llevaban más de una década en labores religiosas

De acuerdo con sus colegas, Nepthalí Zozaya y Cinthia Cardona residían legalmente en Estados Unidos con visas religiosas y durante más de diez años realizaron labores pastorales en la Comunidad Cristiana Emmanuel, perteneciente a las Asambleas de Dios del Distrito Hispano de la Costa del Golfo, en Texas.

Tras su detención, líderes religiosos iniciaron una campaña de recolección de firmas para solicitar su liberación y pidieron a las autoridades migratorias permitir que la familia vuelva a reunirse mientras se resuelve su situación migratoria.

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