Washington investiga a start-up china por ‘plagiar’ modelos estadounidenses

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Kimi K3 usaría el modelo Fable de Anthropic. Foto: AFP.

El Gobierno de Estados Unidos investiga a una start-up china por presuntamente plagiar modelos estadounidenses para crear Kimi K3, su versión de Inteligencia Artificial (IA).

El pasado 16 de julio, la empresa china Moonshot AI lanzó Kimi K3, superando a las inteligencias artificiales estadounidenses en varias clasificaciones.

La nueva herramienta venció a sus competidores en la programación de sitios y aplicaciones, marcando un precedente para los modelos chinos abiertos.

Sin embargo, el director de Política de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, Michael Kratsios, acusó a la start-up china de plagiar el modelo Fable de Anthropic, empresa de Estados Unidos, para desarrollar su IA.

El pasado 22 de julio, declaró que Moonshot AI copió el Fable mediante destilación: un método que consiste en someter a un modelo a una fuerte cantidad de solicitudes de información para comprender su funcionamiento e imitarlo.

Además, destacó que la empresa china eludió restricciones estadounidenses para la exportación de chips de IA de la empresa Nvidia para desarrollar Kimi K3.

Estados Unidos investiga uso de chips Nvidia

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que el gobierno encontró rastros de modelos estadounidenses en varias IA chinas.

Advirtió posibles sanciones “si llegamos a la conclusión de que modelos extranjeros saquean a nuestras empresas”.

Mientras tanto, el Departamento de Comercio de Estados Unidos ya investiga si start-ups como Moonshot AI están usando chips de Nvidia, según el portal The Information.

Asimismo, el gobierno de Donald Trump busca que varias empresas chinas, responsables de modelos IA, estén en la lista del Buró de Industria y Seguridad (BIS) para restringir sus relaciones comerciales con empresas estadounidenses, indicó Axios.

El temor de las empresas estadounidenses ante casos como Kimi K3

Este escenario ha provocado que Donald Trump tenga un nuevo frente de presión que se suma a las divisiones por sus políticas internas y la guerra en Medio Oriente.

La AFP destacó que hay temor en empresas estadounidenses por el “saqueo” de sus avances en IA y por el desmantelamiento de su modelo económico.

La responsable de políticas públicas de Anthropic, Sarah Heck, indicó que la presunta destilación empleada para Kimi K3 “es un robo de propiedad intelectual y espionaje industrial”.

También es “un desafío nacional que crea graves riesgos de seguridad nacional para Estados Unidos y sus aliados democráticos”.

Gigantes tecnológicos apuestan por modelo abierto

En cambio, otro importante sector apoya la diversificación del ecosistema de IA abiertas, ya sean chinas o estadounidenses.

Un grupo de 179 start‑ups, llamado Little Tech Association, pidió a Donald Trump en una carta que se aplique un enfoque mesurado de regulación. Con ello, buscarían que solo haya restricciones al uso de modelos extranjeros dentro de los servicios de gobierno.

Asimismo, Microsoft, Mistral, Perplexity y Meta hicieron un llamado a la moderación el pasado 24 de julio, incluyendo este caso del presunto plagio de la IA estadounidense por parte de la empresa china.

Estos gigantes tecnológicos propusieron abordar el tema con “un marco jurídico y comercial en lugar de amplias restricciones”.

Incluso el director de OpenAI, Sam Altman, se pronunció a favor de modelos abiertos, incluidos los chinos.

“Quiero que Estados Unidos gane tanto en modelos abiertos como cerrados”, publicó en X.

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