Tifones Bavi e Inday provocan deslaves e inundaciones en Filipinas; van 16 muertos

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Ascienden a 16 los fallecidos tras paso de tifones en Filipinas. FOTO: Reuters

Las lluvias provocadas por el paso de los tifones Bavi e Inday dejaron al menos 16 personas fallecidas en el sur de Filipinas, luego de que este viernes se registraran nuevos desprendimientos de tierra e inundaciones en la región de Lanao del Sur, informaron autoridades locales.

La cifra de víctimas aumentó después de que fuera localizado el cuerpo de una mujer flotando en un río del municipio de Malabang. De acuerdo con la policía local, se cree que la víctima fue arrastrada por la fuerte corriente desde Calanogas, donde un deslizamiento de tierra ocurrido antes del amanecer dejó seis muertos y seis personas desaparecidas.

La portavoz de la Policía local, Steffi Salanguit, explicó que la mujer habría sido arrastrada por las inundaciones ocasionadas por el tifón Inday desde Calanogas hasta la cercana ciudad de Malabang.

Las dos localidades se encuentran a unos 14 kilómetros de distancia, un dato que, según las autoridades, refleja la intensidad de las lluvias y la fuerza del fenómeno meteorológico, que también ha impactado a China y Japón, entre otros países de la región.

Las autoridades confirmaron que continúan las labores de búsqueda para localizar a las seis personas desaparecidas tras el deslizamiento de tierra registrado en Calanogas.

Autoridades mantienen la búsqueda de desaparecidos

La Oficina Municipal de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (MDRRMO) indicó que el terremoto de magnitud 7.8 ocurrido el pasado 8 de junio pudo haber contribuido al debilitamiento del suelo en la zona, lo que habría favorecido los desprendimientos registrados tras las intensas lluvias.

Hasta el momento, las autoridades mantienen activos los operativos de búsqueda y monitorean las condiciones en las áreas afectadas mientras continúan los efectos de los tifones.

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