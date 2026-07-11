Asegura Trump que “hay mil misiles listos contra Irán” si intentan asesinarlo

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EE. UU. responderá con una ofensiva militar contra Irán FOTO: Ilustrativa Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Gobierno responderá con una ofensiva militar contra Irán si las autoridades de la República Islámica intentan o logran asesinarlo. El mandatario afirmó que hay mil misiles listos para ser lanzados y que miles más podrían dispararse de inmediato si se concreta esa amenaza.

La advertencia fue publicada este viernes en su red social Truth Social, donde Trump aseguró que las órdenes ya fueron dadas y que las Fuerzas Armadas estadounidenses están preparadas para actuar durante un periodo de un año, con posibilidad de extender esa disposición.

Donald Trump asegura que hay mil misiles listos contra Irán

En su mensaje, Donald Trump afirmó que “mil misiles están listos y preparados” para atacar a la República Islámica de Irán si el Gobierno iraní cumple con las amenazas que, según dijo, se han pronunciado “en muchos rincones del mundo” para asesinar al presidente en funciones de Estados Unidos.

1000 Missiles are Locked and Loaded and aimed at the Islamic Republic of Iran, with thousands of more to immediately follow, should the Iranian Government act on its threat, pronounced in many corners of the Globe, to assassinate, or attempt to assassinate, the sitting President… pic.twitter.com/yLEOjxQSPg — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 11, 2026

El mandatario sostuvo que el Ejército estadounidense está “listo, dispuesto y capacitado” para responder y aseguró que las órdenes ya fueron emitidas. También afirmó que la operación tendría como objetivo “diezmar y destruir por completo todas las áreas de Irán” y que la instrucción permanecerá vigente durante un año, con posibilidad de prórroga.

Irán acusa a Estados Unidos de violar un acuerdo preliminar

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de renovada tensión entre ambos países. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, acusó al Gobierno estadounidense de incumplir el memorando de entendimiento alcanzado entre ambas partes el 17 de junio para reducir las tensiones.

Según Araqchi, Washington violó el apartado que establecía mantener el statu quo mientras continuaban las negociaciones, al imponer nuevas sanciones contra Ali Ansari, a quien Estados Unidos considera un patrocinador clave del nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojataba Jamenei.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han respondido públicamente a las nuevas declaraciones difundidas por Trump en Truth Social.