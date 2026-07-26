Sospechoso del ataque a la marcha del Orgullo de Berlín habría muerto durante un operativo policial

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Habrían abatido a autor del atropellamiento en Berlín. Foto: Reuters

Un presunto sospechoso del ataque contra la marcha del Orgullo de Berlín murió durante un operativo policial realizado en un complejo de huertos urbanos del barrio de Spandau, informaron este domingo autoridades y medios locales.

La cadena RBB reportó que el hombre habría sido abatido durante la intervención de la policía. Posteriormente, el Departamento del Interior del Senado de Berlín confirmó que una persona murió durante la operación.

De acuerdo con fuentes de seguridad citadas por medios locales, las autoridades trabajan para esclarecer la identidad de la persona fallecida y determinar si corresponde al sospechoso buscado por el ataque ocurrido durante un acto del Orgullo de Berlín.

Hasta el momento, la Policía de Berlín no ha emitido declaraciones sobre el reporte ni ha ofrecido detalles adicionales sobre el desarrollo del operativo.

Gegen 18 Uhr konnte der Tatverdächtige des gestrigen Anschlags im Großen Tiergarten in einer Kleingartenanlage in #Spandau lokalisiert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er mit einer Stichwaffe auf unsere Einsatzkräfte zugelaufen sein, daraufhin kam es zum polizeilichen… pic.twitter.com/ncslEZom7N — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2026

Autoridades investigan la identidad del fallecido

Un ministro confirmó a la agencia AFP que una persona murió durante la operación desplegada para detener al sospechoso del ataque registrado en el evento del Orgullo de Berlín.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para confirmar la identidad del fallecido y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la intervención policial.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el operativo ni sobre los avances en las investigaciones relacionadas con el ataque.

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