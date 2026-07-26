Milei acusa a Brasil y México de financiar “campaña antiargentina”

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Milei acusa a México y Brasil de financiar campaña antiargentina. Foto: AFP/Cuartos

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que los gobiernos de Brasil y México, así como el Partido Demócrata de Estados Unidos, financiaron una supuesta “campaña antiargentina” tras el Mundial 2026. Sin embargo, no presentó pruebas que respaldaran sus afirmaciones.

Milei señala a Brasil, México y al Partido Demócrata

Durante una entrevista con Radio Mitre, Javier Milei afirmó que existe una campaña contra Argentina derivada de la relevancia que, según él, ha adquirido el país con su modelo económico y político.

“Quién puso más plata en esta campaña antiargentina… el gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil”, aseguró Milei sin presentar evidencias.

El mandatario añadió que esa presunta campaña también fue financiada por México y por el Partido Demócrata de Estados Unidos.

“Fue financiada… por México, por el Partido Demócrata en EE. UU., bueno, ¿quiénes son?… son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen”, declaró.

Atribuye las críticas a su modelo de gobierno

El presidente argentino sostuvo que su administración se ha convertido en un referente para Occidente y que eso ha provocado una reacción de sectores políticos que, afirmó, buscan desacreditar a su gobierno.

“Argentina es faro de Occidente, por eso toda la campaña mediática” en contra del país desde la final del Mundial 2026, expresó.

Asimismo, defendió las políticas implementadas por su administración al señalar que están demostrando que la reducción de la participación del Estado favorece el crecimiento económico.

“Estamos poniendo en jaque la política de estos chorros que se escudan detrás del Estado para robarle a la gente; están nerviosos porque se está demostrando que si sacas al Estado del medio, la gente prospera”, afirmó.

Las declaraciones ocurren en medio de tensiones con Brasil

Las acusaciones de Milei se producen en un contexto de tensión diplomática entre Argentina y Brasil, luego de que el mandatario argentino viajara a São Paulo para respaldar la candidatura de Flavio Bolsonaro, hecho que generó un nuevo desencuentro con el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En ese contexto, Milei insistió en que el gobierno brasileño habría destinado recursos para financiar la supuesta campaña contra Argentina, aunque no ofreció documentos, datos o evidencias que sustentaran sus señalamientos.

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