EE. UU. envía a secretario de Energía a Venezuela; evaluará industria petrolera

Reunión entre funcionarios de EE. UU. y Venezuela. Foto: Reuters

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aterrizó este miércoles en Caracas en la visita de más alto nivel de un funcionario estadounidense a Venezuela en casi 30 años. El viaje marca la primera evaluación directa de Washington sobre la industria petrolera venezolana, tras la emisión de una licencia que autoriza exploración y producción de petróleo y gas en el país.

La representante estadounidense Laura Dogu dio la bienvenida en X y calificó la visita como clave para avanzar la visión del presidente Donald Trump sobre el futuro de Venezuela.

“Bienvenido a Venezuela. Su visita es clave para avanzar la visión de @POTUS de una Venezuela próspera”, afirmó

Wright se enfrenta a la titánica tarea de organizar la recuperación de la industria petrolera venezolana tras décadas de falta de inversión, mala gestión y duras sanciones estadounidenses.

Chris Wright evalúa industria petrolera de Venezuela

Un día antes del arribo del secretario de Energía, Chris Wright, Estados Unidos emitió una licencia general que permite actividades de exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela.

Se espera que la agenda de Wright incluya reuniones con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien también ostenta el cargo de ministra de Hidrocarburos. Además de encuentros con funcionarios gubernamentales y ejecutivos de empresas como Chevron y la española Repsol, según revelo Reuters.

El secretario permanecerá en el país hasta el viernes. Durante este tiempo también visitará Petropiar, el mayor proyecto petrolero operado por Chevron y la estatal PDVSA, ubicado en la Faja del Orinoco, la principal región petrolera venezolana.

La visita ocurre después de la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a inicios de enero, así como de un acuerdo de suministro de petróleo por 2 mil millones de dólares entre ambos países. Además, el Gobierno de Trump impulsa un plan de reconstrucción de 100 mil millones de dólares para la industria energética venezolana.

El mes pasado, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma a la ley petrolera que otorga mayor autonomía operativa y financiera a productores extranjeros, con el objetivo de atraer inversión.

