Sospechosa de matanza en escuela de Canadá era una mujer transgénero de 18 años

Sospechosa transgénero de 18 años es señalada por matanza. Foto: AFP/Uno Tv

Las autoridades de Canadá informaron que la sospechosa del ataque armado registrado el martes en una escuela de la provincia de Columbia Británica era una persona transgénero de 18 años, quien además disparó contra elementos policiales cuando éstos acudieron al lugar de los hechos.

El caso ocurrió en la comunidad de Tumbler Ridge, ubicada al pie de las Montañas Rocosas, y generó una amplia movilización de fuerzas de seguridad.

Autoridades confirman víctimas y parentesco

En conferencia de prensa, Dwayne McDonald, subcomisario de la Policía de Columbia Británica, confirmó que dos de las víctimas mortales eran familiares directos de la sospechosa.

De acuerdo con la información oficial, una de las personas fallecidas fue su madre, mientras que la otra era su hermano o hermanastro. La autoridad precisó que estos datos forman parte de las primeras líneas de investigación.

Investigación en curso y sin móvil definido

El subcomisario indicó que, hasta el momento, no se ha establecido el motivo del ataque y que la policía no cuenta con información clara que explique las causas que llevaron a la agresora a perpetrar el tiroteo.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos, revisar antecedentes y determinar si existían señales previas que pudieran haber alertado sobre la situación. La investigación se mantiene abierta y bajo resguardo de las instancias provinciales.

Balance de tiroteo

La policía de Canadá revisó el balance de muertos por el tiroteo, dejándolo en ocho víctimas y el atacante.

“Me gustaría corregir ciertas informaciones que se difundieron ayer (martes) y aclarar que en total nueve personas murieron” durante el tiroteo, incluida la sospechosa del ataque, dijo el comisario adjunto de la Gendarmería Real de Canadá, Dwayne McDonald, durante una conferencia de prensa.

“Inicialmente, se pensó que una de las víctimas, una mujer que sufría heridas graves y que había sido trasladada del lugar” del tiroteo al hospital “había sucumbido a sus heridas. La policía confirmó después que no era el caso. Ella sigue viva”, aunque “en estado grave”, señaló.

