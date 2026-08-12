Topos Tlatelolco no viajó a Colombia; explican por qué no fueron convocados

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Topos Tlatelolco no viajó a Colombia para apoyar en las labores de rescate tras la emergencia registrada en ese país, debido a que las autoridades colombianas informaron que, por ahora, cuentan con los equipos especializados necesarios para atender las tareas de salvamento.

Marco Isaac Luna Lomelí, director de Formación y Capacitación de Brigadas de Rescate Tlatelolco, explicó que la decisión no representa un rechazo a la agrupación mexicana, sino que responde a los protocolos establecidos por Colombia para recibir apoyo internacional.

“Comentaron que son autosuficientes, le dijimos que entendíamos esa situación de autodeterminación del país, de decisión, de ver quién es el que participaba en su país. Nos comentaron que ahorita la prioridad era rescate, salvamento y también la recuperación de infraestructura básica, y que iban a volver a hacer una evaluación de daños para después ver si aceptaban”.

De acuerdo con el integrante de Topos Tlatelolco, Colombia cuenta actualmente con equipos certificados ante la ONU para participar en este tipo de emergencias.

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